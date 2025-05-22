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Рауль уйдёт из «Реала», поскольку его не позвали на пост главного тренера

вчера, 18:51

Бывший форвард мадридского «Реала», а ныне тренер молодёжной команды мадридцев Рауль Гонсалес покинет клуб. 47-летний специалист возглавляет молодёжку с июля 2019 года.

Как сообщает издание Relevo, бывший капитан «сливочных» разочарован тем, что ему не дали возможность поработать с первой командой «Реала».

На пост главного тренера основной команды пригласили Хаби Алонсо.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:17
Зря он так.. Без опыта в большом клубе и претендовать возглавлять самый именитый клуб, не уместно.
Байер ( который уложил на лопатки саму Баварию в прошлом сезоне) и детская юношеская Реала , это две большие разницы
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:32
Приветствую, Виталь!!!
Согласен, пожалуй так и было. Уверен, ничего серьезного. Вряд ли, такой авторитетный символ клуба затеял истерику. Сейчас надо подумать, как фликоподобных наказать и вернуть Самому Великому Мировому Клубу заслуженную корону!!!!!!!
Верю в Реал!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:06
Спасибо.
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный
вчера в 20:02, ред.
Рауль видел , что Зидан отработав 3 года в Кастилье Реала стал главным основной команды . И он разумно считал что отработав 6 лет так же главным Кастильи , он может получить шанс. Зидан этим шансом воспользовался в полной мере. Но Перес решил иначе . Они в одно время играли в Реале , и Алонсо младше Рауля. Логично что решил уйти .
AKA0077
AKA0077
вчера в 20:01, ред.
Рано Раулю ещё в основной Реал. Хотя бы два-три года ему потренировать середняк в Европе и добиться с ним успехов(как Хаби Алонсо в Байере). Потом уже в основной Реал и идти
Incredulous
Incredulous ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:54, ред.
А, ну да, затупил)) Ну значит пусть спасает, а на следующий сезон в первую Бундес)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 19:41
Шальке тонет в Бундеслиге 2 ))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
вчера в 19:40
Шальке кажется тонущим кораблем, и, хотя клуб хочет, чтобы Рауль стал ихним "Хаби Алонсо", не похоже, что это идеальная работа для него.
главную команду - Реал Мадрид - Рауля не будет.
при нем в Кастилье нет прогресса. да, выиграла молодежную лигу Лиги чемпионов, но затем жетский откат.
да какие могут быть амбиции у молодых игроков Кастильи, если они знают, что в состав Реала по любому пройдет готовая звезда из Юж.Америки.
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:34, ред.
Здоров, Вить!!!
Тут может ещё журналисты приукрасили на счёт "разочарован". Возможно Рауль просто пошёл на более серьёзный уровень, и решил возглавить уже какую-то команду из топ-5 чемпионатов. Вроде как пресса сватала его в Шальке, а там посмотрим.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:05
Неужели в Шальке?
eqg7jedm4w9d
eqg7jedm4w9d
вчера в 19:04
Видно решили что ещё рано ему доверять главную команду!!!
Capral
Capral
вчера в 19:00
Странная позиция.
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:00
Что значит разочарован? Рауль, бесспорно личность легендарная и уважаемая, но не рановато ли первую серьезную команду, и сразу Реал. Я понимаю, что есть прецедент с Зиданом, но Зидан до того как возглавить Реал, состоял в тренерском штабе Анчелотти, и контактировал с основной командой на уровне тренера. А у Рауля пока что опыт только на уровне ДЮСШ. Так что сначала не мешало бы обрости тренерским "жирком" с какими-то командами попроще чем Реал, но посерьезней чем молодежка, как тот же Алонсо, а потом, в случае успеха, уже пробовать себя на более высоком уровне.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:57
Надоело ему с молодежью работать, хочет что-то посерьезнее уже, его понять можно
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