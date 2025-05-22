Рауль уйдёт из «Реала», поскольку его не позвали на пост главного тренера

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вчера, 18:51

Бывший форвард мадридского «Реала», а ныне тренер молодёжной команды мадридцев покинет клуб. 47-летний специалист возглавляет молодёжку с июля 2019 года.

Как сообщает издание Relevo, бывший капитан «сливочных» разочарован тем, что ему не дали возможность поработать с первой командой «Реала».

На пост главного тренера основной команды пригласили .