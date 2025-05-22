Рауль уйдёт из «Реала», поскольку его не позвали на пост главного тренера

Бывший форвард мадридского «Реала», а ныне тренер молодёжной команды мадридцев Рауль Гонсалес покинет клуб. 47-летний специалист возглавляет молодёжку с июля 2019 года.
Как сообщает издание Relevo, бывший капитан «сливочных» разочарован тем, что ему не дали возможность поработать с первой командой «Реала».
На пост главного тренера основной команды пригласили Хаби Алонсо.
главную команду - Реал Мадрид - Рауля не будет.
при нем в Кастилье нет прогресса. да, выиграла молодежную лигу Лиги чемпионов, но затем жетский откат.
да какие могут быть амбиции у молодых игроков Кастильи, если они знают, что в состав Реала по любому пройдет готовая звезда из Юж.Америки.
главную команду - Реал Мадрид - Рауля не будет.
при нем в Кастилье нет прогресса. да, выиграла молодежную лигу Лиги чемпионов, но затем жетский откат.
да какие могут быть амбиции у молодых игроков Кастильи, если они знают, что в состав Реала по любому пройдет готовая звезда из Юж.Америки.