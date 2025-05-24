ЦСКА предложил 9 млн евро за игрока из чемпионата Греции

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вчера, 10:56

ЦСКА готов заплатить 9 млн евро за атакующего полузащитника ПАОКа .

По информации источника, греческий клуб отклонил это предложение, поскольку рассчитывает выручить с продажи 22-летнего футболиста 15-20 млн евро. Между сторонами идут переговоры. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Зенита», но представители питерского клуба это опровергли.

В нынешнем сезоне Константелиас принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и одной результативной передачей.