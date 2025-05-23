«Динамо» и «Спартак» заинтересованы в услугах вингера из «Атлетико Минейро»

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вчера, 18:28

Московское «Динамо» проявляет интерес к 23-летнему вингеру «Атлетико Минейро» .

В то же время московский «Спартак» также заинтересован в бразильском футболисте.

Ранее сообщалось, что «красно-белые» могут предложить 7 млн евро за трансфер Рубенса.