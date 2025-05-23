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«Динамо» и «Спартак» заинтересованы в услугах вингера из «Атлетико Минейро»

вчера, 18:28

Московское «Динамо» проявляет интерес к 23-летнему вингеру «Атлетико Минейро» Рубенсу.

В то же время московский «Спартак» также заинтересован в бразильском футболисте.

Ранее сообщалось, что «красно-белые» могут предложить 7 млн евро за трансфер Рубенса.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:56
Динамо - 7,1. Кто больше?...
баск
баск
вчера в 18:49
За Спартак не скажу, а Динамо этим игроком не интересуется.
Так что в части Динамо это утка.

Из движения игроков у нас пока известно одно- выбывают Бальбуэна и Даса.
У обоих через месяц завершаются контракты и продлевать из клуб не будет.
Capral
Capral
вчера в 18:31
Ещё не определились с тренером, а уже интерес проявляют.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:30, ред.
Я не понимаю зачем менять Бонгонду или Маркиньоса на по сути тоже самое, ценник по крайней мере такой же. Или Маркиньос с новым блатным отцом вместе свалит следующий клуб психологически разваливать?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:29
И у кого же он окажется ?
Гость
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