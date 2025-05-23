«Динамо» и «Спартак» заинтересованы в услугах вингера из «Атлетико Минейро»

Московское «Динамо» проявляет интерес к 23-летнему вингеру «Атлетико Минейро» Рубенсу.
В то же время московский «Спартак» также заинтересован в бразильском футболисте.
Ранее сообщалось, что «красно-белые» могут предложить 7 млн евро за трансфер Рубенса.
Так что в части Динамо это утка.
Из движения игроков у нас пока известно одно- выбывают Бальбуэна и Даса.
У обоих через месяц завершаются контракты и продлевать из клуб не будет.
Так что в части Динамо это утка.
Из движения игроков у нас пока известно одно- выбывают Бальбуэна и Даса.
У обоих через месяц завершаются контракты и продлевать из клуб не будет.