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Облак взял трофей Саморы в 6-й раз, установив новый рекорд

вчера, 22:43

Вратарь «Атлетико» Ян Облак стал обладателем рекордного шестого трофея Саморы. В этом сезоне словенец пропустил 30 голов в 36 матчах, что составляет в среднем 0,833 гола за игру.

С шестью трофеями Саморы Облак обошел Виктора Вальдеса (пять трофеев с «Барселоной» с 2005 по 2012 год) и Антони Рамальетса (также пять за «Барсу» в 1950-х) и стал рекордсменом Ла Лиги.

Данная награда, которую газета Marca учредила в честь испанского вратаря Рикардо Саморы, вручается тому вратарю, у которого за сезон в Ла Лиге самый низкий средний показатель пропущенных мячей за игру.

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 23:59
Обошёл Великого Виктора Вальдеса! Молодец Ян Облак!
А где Касильяс? Хотя, вратари Мадрида пропускают неприлично много голов.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:48
Так держать Ян💪!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:57, ред.
Может я чего-то не понимаю Но как можно отразить 30 голов
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