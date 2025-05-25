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«Спортинг» в овертайме переиграл «Бенфику» и завоевал Кубок Португалии

вчера, 22:09
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)1 : 3Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингЗакончился в доп. время

«Бенфика» уступила «Спортингу» в финале Кубка Португалии (1:3).

Первый гол в игре на 47-й минуте забил полузащитник «Бенфики» Оркун Кокчу. На 90+10-й минуте форвард «Спортинга» Виктор Дьёкереш сравнял счёт, реализовав пенальти. Больше в основное время голов забито не было, поэтому игра перешла в овертаймы, где на 99-й минуте отличился нападающий «львов» Конрад Хардер, а на 120+1-й минуте вингер Франсишку Тринкан установил окончательный счет встречи.

Таким образом, «Спортинг» завоевал свой 18-й Кубок Португалии.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:46
Хороший матч выдали команды! Бенфика рано поверила в победу и Дьекереш наказал их за это, заработав пенальти и сам же его реализовав аж на 111 минуте!!! А далее уже в дополнительные таймы игроки Спортинга были на подъеме, а игррки Бенфики сломленны морально, как в заключительном туре чемпионата против Браги!!! Героем финала назову Тринкау и кажется ему действительно нужно еще раз попробовать себя в топ чемпионате! Спортинг с золотым дублем!!! Надеюсь Арсенал пойдет за Дьёкерешем!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:40, ред.
Золотой дубль!!!! Браво, Спортинг!!!
А Дьекереша пора в АПЛ.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 22:13
Дьокереш красава!!! В нужный момент пенальти заработал спас команду от поражения, а уж в доп время блистал Тринкау. Не пойму если Виктор останется ещё на сезон-другой в Спортинге. Да и Тринкау може себя ещё раз в топ-чнмпионате попробовать.
Гость
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