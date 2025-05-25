«Спортинг» в овертайме переиграл «Бенфику» и завоевал Кубок Португалии

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вчера, 22:09

«Бенфика» уступила «Спортингу» в финале Кубка Португалии (1:3).

Первый гол в игре на 47-й минуте забил полузащитник «Бенфики» Оркун Кокчу. На 90+10-й минуте форвард «Спортинга» Виктор Дьёкереш сравнял счёт, реализовав пенальти. Больше в основное время голов забито не было, поэтому игра перешла в овертаймы, где на 99-й минуте отличился нападающий «львов» Конрад Хардер, а на 120+1-й минуте вингер Франсишку Тринкан установил окончательный счет встречи.

Таким образом, «Спортинг» завоевал свой 18-й Кубок Португалии.