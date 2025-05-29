«Наполи» согласовал трансфер Джонатана Дэвида

Форвард «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в «Наполи».
Спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна и президент клуба Аурелио Де Лаурентис уже согласовали возможный трансфер 25-летнего канадца.
Однако, подписание может не состояться. Всё будет зависеть от нового главного тренера Антонио Конте, у которого могут быть другие приоритеты по усилению атаки.
Дэвид покидает «Лилль» в статусе свободного агента.
от всех топов АПЛ до Барселоны с ПСЖ.
и даже Интер взял бы его вместо Тареми и Арнаутовича.
от всех топов АПЛ до Барселоны с ПСЖ.
и даже Интер взял бы его вместо Тареми и Арнаутовича.