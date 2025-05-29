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«Наполи» согласовал трансфер Джонатана Дэвида

вчера, 16:49

Форвард «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в «Наполи».

Спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна и президент клуба Аурелио Де Лаурентис уже согласовали возможный трансфер 25-летнего канадца.

Однако, подписание может не состояться. Всё будет зависеть от нового главного тренера Антонио Конте, у которого могут быть другие приоритеты по усилению атаки.

Дэвид покидает «Лилль» в статусе свободного агента.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:55
мне кажется, свободным агентом Дэвид может рассчитать на вариант посолидней чем Наполи.
от всех топов АПЛ до Барселоны с ПСЖ.
и даже Интер взял бы его вместо Тареми и Арнаутовича.
Гость
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