ПСЖ установил историческое достижение для французского футбола

ПСЖ — первая команда из Франции, оформившая требл (победы в Лиге 1, Кубке Франции и Лиге Чемпионов).
Напомним, вчера в финале ЛЧ парижане разгромили «Интер».
ПСЖ — первая команда из Франции, оформившая требл (победы в Лиге 1, Кубке Франции и Лиге Чемпионов).
Напомним, вчера в финале ЛЧ парижане разгромили «Интер».
Будем посмотреть. Что касается Шевы, то грузину до Шевы- как мне до здоровья!!! Это даже не смешно.
Будем посмотреть. Что касается Шевы, то грузину до Шевы- как мне до здоровья!!! Это даже не смешно.
Говорить за то, чего не было и не будет - это всего лишь хотелки критиканов и лёгкие фантазии.
Говорить за то, чего не было и не будет - это всего лишь хотелки критиканов и лёгкие фантазии.
Удары в молоко ? Ну да. Только с той лишь разницей, что эти моменты он сам себе создавал. А Дембеле чё ? Дважды куда лупил ? Не в молоко ? А дегенерат Барколя ? А что особенного сделал Дуэ, кроме как никем не прикрытый просто катнул на Хакими , а затем лупанул рикошетом ? Ну да, забил , выйдя один в один, ну так и Хвича забил один в один, не так ли ?
Ежли так рассуждать, то нихрена никто в ПСЖ не достоин похвалы..., кроме Витиньи, Мендеша и Маркиньоса.
И ещё... Если откровенно, то такой финал мне нахрен не нужен, хоть я и болею за ПСЖ.
Удары в молоко ? Ну да. Только с той лишь разницей, что эти моменты он сам себе создавал. А Дембеле чё ? Дважды куда лупил ? Не в молоко ? А дегенерат Барколя ? А что особенного сделал Дуэ, кроме как никем не прикрытый просто катнул на Хакими , а затем лупанул рикошетом ? Ну да, забил , выйдя один в один, ну так и Хвича забил один в один, не так ли ?
Ежли так рассуждать, то нихрена никто в ПСЖ не достоин похвалы..., кроме Витиньи, Мендеша и Маркиньоса.
И ещё... Если откровенно, то такой финал мне нахрен не нужен, хоть я и болею за ПСЖ.
теперь где Кикнадзе, а кем стал Кварацхелия?
после Шевченко Кварацхелия лучший игрок постсоветского пространства.
теперь где Кикнадзе, а кем стал Кварацхелия?
после Шевченко Кварацхелия лучший игрок постсоветского пространства.
А про отсутствие у ПСЖ конкуренции в Европе, - так и вовсе мало кто знает! Ни Ливерпуль, ни Реал Мадрид, ни Барселона - никого рядом нет. Энрике по ходу ещё самому неведом масштаб своего счастья! Оттуда на его голову свалилась сия благодать, я хз.
А про отсутствие у ПСЖ конкуренции в Европе, - так и вовсе мало кто знает! Ни Ливерпуль, ни Реал Мадрид, ни Барселона - никого рядом нет. Энрике по ходу ещё самому неведом масштаб своего счастья! Оттуда на его голову свалилась сия благодать, я хз.
Всё правильно сказал. Пару слов добавлю: не только во Франции нет у ПСЖ конкуренции, в Европе тоже. И не только, и не столько в силу однозначного преимущества парижан над остальными, сколько- неубедительности соперников. Нет сейчас в Европе конкуренции и нет достойных клубов. Многие считают, что выход Барсы в финал вчера мог бы украсить игру и сделать её острей. Ничего подобного, исход был бы тот же, особенно, если учесть дырявую испанскую оборону...
Всё правильно сказал. Пару слов добавлю: не только во Франции нет у ПСЖ конкуренции, в Европе тоже. И не только, и не столько в силу однозначного преимущества парижан над остальными, сколько- неубедительности соперников. Нет сейчас в Европе конкуренции и нет достойных клубов. Многие считают, что выход Барсы в финал вчера мог бы украсить игру и сделать её острей. Ничего подобного, исход был бы тот же, особенно, если учесть дырявую испанскую оборону...
Ну и не последнее место в этом играет конечно огромная пропасть в финансировании клубов. К примеру ПСЖ на данный момент оценивается в 923,50 млн €, а ближайший к нему Мнако уже в 399,20 млн €. Разница почти в 2.5 раза. Плюс у ПСЖ есть свои привелегии в плане очень лояльного к ним отношения в вопросах финансового фейр-плей. Ну, а если говорить на чистоту, то к ним это правило не относится вообще никак. Во многом из-за должности президента клуба в совете УЕФА, и его личной дружбы с Чеферином.
Но, это не отменяет заслуг самих футболистов, которые впоне заслуженно завоевали свои трофеи!
Ну и не последнее место в этом играет конечно огромная пропасть в финансировании клубов. К примеру ПСЖ на данный момент оценивается в 923,50 млн €, а ближайший к нему Мнако уже в 399,20 млн €. Разница почти в 2.5 раза. Плюс у ПСЖ есть свои привелегии в плане очень лояльного к ним отношения в вопросах финансового фейр-плей. Ну, а если говорить на чистоту, то к ним это правило не относится вообще никак. Во многом из-за должности президента клуба в совете УЕФА, и его личной дружбы с Чеферином.
Но, это не отменяет заслуг самих футболистов, которые впоне заслуженно завоевали свои трофеи!