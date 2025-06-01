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ГлавнаяНовостиРекордыФранция. Лига 1 2024/2025

ПСЖ установил историческое достижение для французского футбола

сегодня, 09:35

ПСЖ — первая команда из Франции, оформившая требл (победы в Лиге 1, Кубке Франции и Лиге Чемпионов).

Напомним, вчера в финале ЛЧ парижане разгромили «Интер».

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 15:39
Впереди ещё Супер кубок и Тоттенхэм вполне себе удобный соперник…
112910415
112910415
сегодня в 15:14
Слава Матвею!
Sergo81
Sergo81 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:50
Никакого разгрома барсы не было бы. Защита псж в стрёмной ситуации ( а эти ситуации возникали бы ), и в аут выбивали бы лишний раз мячик, а не в атаку сразу запускали в полной уверенности в своей неуязвимости. Это финал всё-таки, риск огромный, страховались бы и полузащита псж не паслась бы в штрафной, а свою защищала. Такой счёт возможен только, когда псж полностью были уверены в своём превосходстве. А это было видно по действиям защиты псж. Индзаги обделался. Как буд-то плана на игру вообще не существовало.
Sergo81
Sergo81
сегодня в 14:36
А я со многими мнениями не согласен. И вот почему: 1. Деды против молодых- где деды? Бастони-26, ди марко, лаутаро, тюрам- по 27, Барелла-28, павар, думфрис-по 29. 2. Первые два гола забиты, когда ПОСЛЕДНЕГО защитника играл ДИ МАРКО!!!, один на правом вланге. Где правый и центральный были ? Этот просчёт и решил исход игры. Дальшебылаинерция. Барселона ОДНОЗНАЧНО дала бы бой ПСЖ, так как Нападение барсы, в отличии от аморфных лаутаро и тюрама напрягли бы защиту и давление на оборону барсы не было бы таким, как с интером. Индзаги должен был ниже опустить защитников, и играть на контрах впервомтайме. Как можно было так выстроить игру, уму непостижимо.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 13:25
Не гони картину и смотри реально на вещи. Он и в Наполи шустро начал, а потом скис и надолго. Вчерашняя игра вообще не показательна, но и вчера, он ничего особенного не показал. Посмотрим как будет. Когда я предсказывал ему судьбу в Наполи, после первых фееричных месяцев, мне тоже никто не верил. А потом началась критика со всех итальянских газет, последняя из которых, назвала грузина "Бледной тенью"...
Будем посмотреть. Что касается Шевы, то грузину до Шевы- как мне до здоровья!!! Это даже не смешно.
lobsterdam
lobsterdam ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 13:14
Да, Барса бы устроила как раз разгром ТСЖ, это точно, но теперь будем ждать год и посмотрим, где будет ТСЖ в следующем сезоне.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 13:04
Последний коммент по теме: Раз в тысячелетие и палка может выстрелить! Тем более, что против "палки" была полусгнившая соломинка!
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 12:37
Барселона как раз таки играет идеально с атакующими клубами в нынешнем сезоне. Не зря ведь Реал проиграл все Эль-Класико в одном году. Проблем больше было у Барселоны только с автобусами.
Говорить за то, чего не было и не будет - это всего лишь хотелки критиканов и лёгкие фантазии.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:23, ред.
Деды..., деды бодались с молодыми! Какие атаки и контры Интера, Вить ?! Париж просто перебегал стариков! Интер ни разу толком по воротам не ударил, - для Донаруммы это был самый халявный матч в этом розыгрыше ЛЧ.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:20
Каким еще распрям, нет никаких распрей, есть разное мнение, только и всего. А спортивное состязание место не имело бы, если даже такой организованный и осторожный Интер рухнул, то чтобы было бы с Барселоной и её офсайдными ловушками... Вспомни, сколько раз Интер проваливался в атаке и попадал на контры ПСЖ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:15
Наоборот. Плохо что Барса не вышла в финал. Это бы положило конец нашим распрям. Ну и само спортивное состязание имело бы место.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:12
А ты знаешь, хорошо, что Барса не вышла в финал- позору меньше. Да, я хотел увидеть истинную силу Барселоны на фоне ПСЖ, но после вчерашнего, подумал- хорошо, что так...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:54, ред.
Если откровенно, то Я тебе так о практически всех псжшниках распишу, как и ты про грузина.
Удары в молоко ? Ну да. Только с той лишь разницей, что эти моменты он сам себе создавал. А Дембеле чё ? Дважды куда лупил ? Не в молоко ? А дегенерат Барколя ? А что особенного сделал Дуэ, кроме как никем не прикрытый просто катнул на Хакими , а затем лупанул рикошетом ? Ну да, забил , выйдя один в один, ну так и Хвича забил один в один, не так ли ?

Ежли так рассуждать, то нихрена никто в ПСЖ не достоин похвалы..., кроме Витиньи, Мендеша и Маркиньоса.

И ещё... Если откровенно, то такой финал мне нахрен не нужен, хоть я и болею за ПСЖ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 11:53
Василия Кикнадзе тоже не верил Кварацхелия.
теперь где Кикнадзе, а кем стал Кварацхелия?
после Шевченко Кварацхелия лучший игрок постсоветского пространства.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
сегодня в 11:37
Стоило уйти из ПСЖ недофутболисту Мбаппе и клуб победил в ЛЧ. А Реал с его приобретением всё проиграл.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:58, ред.
Это понимают далеко немногие!!
А про отсутствие у ПСЖ конкуренции в Европе, - так и вовсе мало кто знает! Ни Ливерпуль, ни Реал Мадрид, ни Барселона - никого рядом нет. Энрике по ходу ещё самому неведом масштаб своего счастья! Оттуда на его голову свалилась сия благодать, я хз.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:50
Я рад, что ты это понимаешь.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:43
Исход был бы ещё хуже, Вить! Барса бы влетела Парижу 6:0, - не менее!!
Asper
Asper
сегодня в 10:17
    Capral
    Capral ответ Incredulous (раскрыть)
    сегодня в 10:07
    Привет, Виталя!!!
    Всё правильно сказал. Пару слов добавлю: не только во Франции нет у ПСЖ конкуренции, в Европе тоже. И не только, и не столько в силу однозначного преимущества парижан над остальными, сколько- неубедительности соперников. Нет сейчас в Европе конкуренции и нет достойных клубов. Многие считают, что выход Барсы в финал вчера мог бы украсить игру и сделать её острей. Ничего подобного, исход был бы тот же, особенно, если учесть дырявую испанскую оборону...
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров ответ Incredulous (раскрыть)
    сегодня в 10:02
    Ла Лига такой же слабый чемпионат как и лига 1, просто в Испании помимо Реала есть ещё и Барса, а во Франции только ПСЖ
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров
    сегодня в 09:56
    Это ведь второй требл для Энрике если не ошибаюсь?!
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 09:55
    Матвей Сафонов стал победителем ЛЧ, в Лиге 1 и в кубке Франции! Легко так, без особого напряжения.)
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 09:55, ред.
    С одной стороны - это достижение для клуба, а с другой - это показатель очень низкого уровня футбола во французском чемпионате. Где, по сути, есть только одна команда, которая показывает конкурентноспособный футбол на европейской арене. И редкие случаи, когда какая-то команда может навязать ПСЖ борьбу за "золото" в Лиге 1, выглядят больше как исключение.

    Ну и не последнее место в этом играет конечно огромная пропасть в финансировании клубов. К примеру ПСЖ на данный момент оценивается в 923,50 млн €, а ближайший к нему Мнако уже в 399,20 млн €. Разница почти в 2.5 раза. Плюс у ПСЖ есть свои привелегии в плане очень лояльного к ним отношения в вопросах финансового фейр-плей. Ну, а если говорить на чистоту, то к ним это правило не относится вообще никак. Во многом из-за должности президента клуба в совете УЕФА, и его личной дружбы с Чеферином.

    Но, это не отменяет заслуг самих футболистов, которые впоне заслуженно завоевали свои трофеи!
    протон
    протон
    сегодня в 09:38
    Благодарите саудитов за финансирование клуба с таким размахом.
    Гость
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