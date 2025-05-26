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«Спартак» — 1-й клуб в истории чемпионатов России, забивший 1000 голов дома

вчера, 17:26

Московский «Спартак» стал первым клубом в истории чемпионатов России, сумевшим забить 1000 голов в домашних матчах.

Автором юбилейного мяча стал защитник Рикарду Мангаш, отметившийся в игре 30-го тура РПЛ с «Химками» (5:0) 24 мая.

В общей сложности на счету «красно-белых» уже 1001 гол, 281 из которых они забили на «Лукойл Арене».

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:58
ну значит так..чемпионат России проходит с 1992 года, т.с. 32 сезона, пятнадцать домашних игр в сезоне, то это получается, ....то это получается...один плюс, два на ум пошло))))....короче, более двух мячей за одну домашнюю игру))))
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:57
Приветствую Виктор! В основном так и есть
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:39
И всегда делали это красиво!!!!!!!
Приветище, Володя!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:15
Их там 2 было, в обоих матчах! Тоже уникальный случай...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:38
Гол Денисова в матче с Динамо Махачкала тоже посчитали?
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:25
Еще в 2019 году Алекперов сказал"Лукойл" не является владельцем "Спартака". Но мы довольны теми рекламными эффектами, которые мы получаем от клуба", — цитирует Алекперова
Ну а кто цитирует не имею права написать! Но очень известное издание)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:21
Что что а забивать КБ умеют!
Capral
Capral
вчера в 18:01
Не знаю, на сколько это важный показатель, но меня он радует, потому что это Спартак -Величайший советский Клуб, который я помню, Уважаю, и которому- всегда Симпатизировал!!!!!!!
pdw86xx6v4fm
pdw86xx6v4fm ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:52
Просто не могу смотреть, когда внаглую врут в глаза. Сразу хочется сказать известнейшими словами той девочки из Ютуба, которую спрашивают, правда ли, что она матерится в садике)))
Вещий
Вещий
вчера в 17:49
Ну что... поздравляем красно-белых.... хорошая цифирка получилась....
Байкал-38
Байкал-38 ответ uma6pq4hcypk (раскрыть)
вчера в 17:46
Думаю не стоит отвечать на провокации!
А стих тут другой подходит "А ЧТО У ВАС" С.В.Михалкова
Пару строк от туда "Дело было вечером,
Делать было нечего"
Тем более он сам признавался в одиночестве.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:39
Это Приложение к Почетной грамоте за 4 место?))?
uma6pq4hcypk
uma6pq4hcypk
вчера в 17:38
как бы другом

Опять что-то как бы музеи и как бы овраги вспомнились.

А ещё после всех этих виляний и нелепых отмазок стишок из детства, все его наверное помнят, заканчивался он словами "вертится локатор")
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:36
Поздравления конечно ! Только всё познаётся в сравнении и в истории футбола были игроки которые забивали примерно столько в одиночку. И "кольнуло взгляд" как бы обязательное упоминание "Лукойл - Арены" .
протон
протон
вчера в 17:33
Интересно, разрешается ли по правилам создавать клоны и ставить лайки себе в КП.
Гость
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