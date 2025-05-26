«Спартак» — 1-й клуб в истории чемпионатов России, забивший 1000 голов дома

Московский «Спартак» стал первым клубом в истории чемпионатов России, сумевшим забить 1000 голов в домашних матчах.
Автором юбилейного мяча стал защитник Рикарду Мангаш, отметившийся в игре 30-го тура РПЛ с «Химками» (5:0) 24 мая.
В общей сложности на счету «красно-белых» уже 1001 гол, 281 из которых они забили на «Лукойл Арене».
Приветище, Володя!!!
Приветище, Володя!!!
Ну а кто цитирует не имею права написать! Но очень известное издание)))
Ну а кто цитирует не имею права написать! Но очень известное издание)))
А стих тут другой подходит "А ЧТО У ВАС" С.В.Михалкова
Пару строк от туда "Дело было вечером,
Делать было нечего"
Тем более он сам признавался в одиночестве.
А стих тут другой подходит "А ЧТО У ВАС" С.В.Михалкова
Пару строк от туда "Дело было вечером,
Делать было нечего"
Тем более он сам признавался в одиночестве.
Опять что-то как бы музеи и как бы овраги вспомнились.
А ещё после всех этих виляний и нелепых отмазок стишок из детства, все его наверное помнят, заканчивался он словами "вертится локатор")
Опять что-то как бы музеи и как бы овраги вспомнились.
А ещё после всех этих виляний и нелепых отмазок стишок из детства, все его наверное помнят, заканчивался он словами "вертится локатор")