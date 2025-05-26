«Спартак» — 1-й клуб в истории чемпионатов России, забивший 1000 голов дома

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вчера, 17:26

Московский «Спартак» стал первым клубом в истории чемпионатов России, сумевшим забить 1000 голов в домашних матчах.

Автором юбилейного мяча стал защитник , отметившийся в игре 30-го тура РПЛ с «Химками» (5:0) 24 мая.

В общей сложности на счету «красно-белых» уже 1001 гол, 281 из которых они забили на «Лукойл Арене».