Месси побил рекорд Роналдиньо по голам со штрафных

По итогам матча с «Филадельфией» игрок «Интер Майами» Лионель Месси занял третье место в списке рекордсменов по голам со штрафных.
Лионель отличился на 87-й минуте, забив свой 67-й гол со штрафных в карьере. Благодаря этому он опередил бразильского полузащитника Роналдиньо, у которого было 66 таких мячей. Лидируют по этому показателю Пеле (70 забитых) и Жуниньо Пернамбукано (77).
Месси выступает за «Интер» с лета 2023 года. Ранее он был признан лучшим игроком в истории по версии IFFHS.
Но лично я удивлен этому. Не знал, что он классно бил штрафные.
Но лично я удивлен этому. Не знал, что он классно бил штрафные.
Много голов издали.
Ждем Деклана Райса в списке) Или вряд ли ещё когда у него такие дурачки залетят.
Голы были крутые, тут не поспорить.
Много голов издали.
Ждем Деклана Райса в списке) Или вряд ли ещё когда у него такие дурачки залетят.
Голы были крутые, тут не поспорить.