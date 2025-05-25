Месси побил рекорд Роналдиньо по голам со штрафных

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25 мая 2025, 08:54

По итогам матча с «Филадельфией» игрок «Интер Майами» занял третье место в списке рекордсменов по голам со штрафных.

Лионель отличился на 87-й минуте, забив свой 67-й гол со штрафных в карьере. Благодаря этому он опередил бразильского полузащитника , у которого было 66 таких мячей. Лидируют по этому показателю (70 забитых) и (77).