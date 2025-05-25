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Месси побил рекорд Роналдиньо по голам со штрафных

25 мая 2025, 08:54

По итогам матча с «Филадельфией» игрок «Интер Майами» Лионель Месси занял третье место в списке рекордсменов по голам со штрафных.

Лионель отличился на 87-й минуте, забив свой 67-й гол со штрафных в карьере. Благодаря этому он опередил бразильского полузащитника Роналдиньо, у которого было 66 таких мячей. Лидируют по этому показателю Пеле (70 забитых) и Жуниньо Пернамбукано (77).

Месси выступает за «Интер» с лета 2023 года. Ранее он был признан лучшим игроком в истории по версии IFFHS.

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Все комментарии
Мовлди Дагиев
Мовлди Дагиев
26 мая в 10:31
Ты это сейчас говоришь о Роналду
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Agamaga005 (раскрыть)
26 мая в 08:39
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
    26 мая в 06:18
    Вопрос: Назови топового вратаря во Франции, кому забил Жуниньо со штрафного.
    Месси забивал и Касу, и Куртуа, и Облаку...
    catal
    catal
    25 мая в 20:57
    Статистики безусловно могли бы сказать, дается ли командам в которых играл Месси больше штрафных, как уже доказанно Месси давалось больше пробить левых пенальти. Но к сожалению ради таких фактов надо перерыть уйму информации. Покупка Барселоной судей в период игры Месси намекает, что и этот рекорд возможно имеет коррупционную составляющую.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ Agamaga005 (раскрыть)
    25 мая в 19:49, ред.
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
      25 мая в 19:47
      Это не мне нужно назвать, а тебе нужно назвать топового вратаря из Франции кому Жуниньо забил. Мне не нужно в вики заглядывать, я за 30 лет что футбол смотрю достаточно увидел.
      ЛЧ можно выиграть даже отскочив, примеров много.
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean ответ Agamaga005 (раскрыть)
      25 мая в 19:17
      Самая важная статистика эта голы Интер забил больше, а твоя Барса даже столько же забить не смогла.
      Ты ни одного имени не можешь назвать, а сделаешь это лишь порывшись там. И как ты вообще можешь говорить про штрафные ХЖуниньо, если футбол тогда не смотрел???
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
      25 мая в 19:14
      По игре Барселона всех уничтожила. Статистика подтверждает! Это факт!
      А для чего заглядывать в вики, если я знаю, что ни одного толкового вратаря там не было? Если ты знаешь назови!
      Максимум, что Жуниньо забил - это на два удара больше с дальней дистанции, а все остальные это со средней прямым ударом.
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean ответ Agamaga005 (раскрыть)
      25 мая в 18:07
      По игре Барса никого не уничтожила. Позор нейшая игра в обороне. И абсолютно заслуженный вылет из ЛЧ.
      Конечно, знаешь, только не видел и надо в википедию заглянуть.
      У Жуниньо огромное количество штрафных забитых разными ударами. А Месси только в одном стиле и с таких дальних дистанций, как бразилец, не забивал.
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
      25 мая в 18:02
      Месси с 25-28 метров в обводку и перекидкой спокойно забивал, с средней забивал в девядку как с пенальти, никогда не забивал таких голов Жуниньо.
      Я в википедию не заглядываю, я просто знаю что во Франции не играл топовый вратарь.
      Испания на порядок сильнее!

      Интер со скрипом прошёл, с помощью судейские грубых ошибок! По игре Барселона их уничтожила.
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean ответ Agamaga005 (раскрыть)
      25 мая в 17:46
      Серьёзно??? У Жуниньо огромное количество голов со штрафных на исполнение. И да, сильными ударами он забивал с той дистанции, с которой Месси и не снилось.
      Это ты мне назови вратарей игравших в Лиге 1 во времена Жуниньо без подсмотра в википедию.

      И да, привет от Интера, который не в состоянии выкинуть Барсу из ЛЧ.
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
      25 мая в 17:36
      А какой топовый вратарь играл во Франции? Хоть один назови.
      В примере есть Реал, Атлетико, Севилья, Бильбао, Валенсия, у них всегда были сильные вратари.
      Удары у Жуниньо прямолинейные были с надеждой, что мяч перед вратарем поменяет траекторию, это уже особенность мяча, а не его мастерство.
      Месси исполняет на технику обводя стенку. Реалу Месси сколько таких крутых штрафных забил, Ливерпулю в полуфинале какой был. Не вижу ни одного гола у Жуниньо в таком исполнении.
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean
      25 мая в 17:30
      Что значит рекорд Роналдиньо??? В чём его особенность??? Пернамбукано забил больше всех - это у него рекорд.
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean ответ IkeYar (раскрыть)
      25 мая в 17:08
      Так вот не надо орать, что Жуниньо забивал только слабым вратарям в чемпионате Франции, твоим друзьям. Лично я видел огромное количество штрафных Жуниньо и на мой взгляд техника его исполнения лучше, чем у аргентинца. Даже топовые вратари бывают не правильно ставят стенки и пропускают в свой вратарский угол.
      IkeYar
      IkeYar ответ Jean_Valjean (раскрыть)
      25 мая в 16:46, ред.
      Ну и Джуниньо с Пеле не только условным Касильясам забивали, мой юный друг. Месси кстати сделал, в числе прочего, дубль со штрафных в Супер кубке Европы, вряд ли Севилья с посредственным вратарем забрала бы кубок ЛЕ! Да и испанская школа вратарей, мягко говоря, не из последних в мире
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean ответ IkeYar (раскрыть)
      25 мая в 16:36
      А я не знал, что он забивал в Примере и кубке Испании только Касильясу. Ничего себе!!!
      Nick Ch
      Nick Ch
      25 мая в 15:18
      Одна оговорочка только нужна, как мне кажется: Роналдиньо столько не играл
      IkeYar
      IkeYar ответ Jean_Valjean (раскрыть)
      25 мая в 14:26
      Не знал что Касильяс играл за Осасуну, спасибо за информацию;)
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      25 мая в 14:11
      Месси хорошо бьет штрафные, тут не поспорить. Но Жуниньо как по мне круче был. Лупил не лупил, он бил в цель. И бил издали. У вратаря больше шансов отбить дальний удар, но Жуниньо им этих шансов не оставлял.
      Чтоб месси его догнал, ему надо еще года три играть, в чем я сомневаюсь
      альсато
      альсато
      25 мая в 13:35
      ну значит так..больше ВСЕХ с прямых штрафных удароа в МИРЕ, забил Мирджалол Касымов (тот кто играл в чемпионской Алании), а вот с 30-ти и более метров, более ВСЕХ поразил ворота-Геннадий Рютин!
      Маг_тм
      Маг_тм ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
      25 мая в 12:36
      Согласен полностью
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean ответ Agamaga005 (раскрыть)
      25 мая в 12:19
      Назови мне слабых вратарей, которым забивал Жуниньо. И назови топовых вратарей условных Осасуны, Мальорки, которым забивал Месси.
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ Agamaga005 (раскрыть)
      25 мая в 12:15
      Скорее всего Вы правы!
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ Шуnя771 (раскрыть)
      25 мая в 12:13
      Нет, Роналдиньо не был в курсе, как и Роналду))
      Роналдиньо уж точно не гнался за рекордами, в отличии от португальца.
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
      25 мая в 12:10
      По первому каналу давно новости спорта не показывают, спорт отодвинули на платные каналы.
      Жуниньо на шару лупил, мастерства никакого, чем-то таким Роналду занимался, ну у него с возрастом вообще перестал залетать, а Месси и с возрастом забивает.
      Это о чём говорит? О том, что Месси мастерством выше, и скорее всего догонит бразильца.
      Владимир Павлюшкин
      Владимир Павлюшкин ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
      25 мая в 11:25
      На топовом уровне месси играл с 2007 по 2022, а рон с 2006 по 2021. Не 20 лет. Но тоже, проведи их попробуй
      Agamaga005
      Agamaga005
      25 мая в 11:25
      Только не говорите, что и Роналду не в курсе подобных рекордов.
      Месси и тут лучше него, но впереди ещё 10 голов со штрафных и будет возглавлять список!
      Жуниньо почти все голы забил во Франции слабым вратарям, и у него залетали дурачки.
      Гол Вальдесу в ЛЧ не был прицельным, это всего лишь на удачу в дальний угол.
      Сколько угодно можно говорить, что во времена Пеле бутсы были тяжёлые, мяч не такой как сейчас, но вам же не мешает признать его королём? Против кого и каких сборных он играл и выиграл 3 ЧМ?
      Тут сколько угодно можно искать оправданий в пользу одних и других, но факт остаётся фактом, Месси исполняет штрафные почти идеально!
      Сенатов Юрий 1
      Сенатов Юрий 1
      25 мая в 11:10
      Дело не в рекорде, а в той точности, с которой снаряды попадают в цель, порой в самое яблочко. Одно удовольствие смотреть, как мяч огибает стенку или пролетает над ней, а вратарь с горечью и разочарованием, а порой со слезами на глазах следит за полётом и ничего не может сделать.
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
      25 мая в 11:03
      Переубедил! Поверю)
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      25 мая в 10:53
      Пернамбукану Месси точно не догнать. Ни по числам, ни по классу штрафных. Он клал такие голы, что показывали по новостям спорта на 1 канале.
      Много голов издали.

      Ждем Деклана Райса в списке) Или вряд ли ещё когда у него такие дурачки залетят.
      Голы были крутые, тут не поспорить.
      Гость
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