Игрок из «Спартака» стал лучшим бомбардиром чемпионата впервые за 7 лет

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вчера, 11:29

Нападающий московского «Спартака» завершил сезон на первом месте в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги.

Манфред забил 17 голов в 29 матчах. Предыдущий раз, когда игрок «Спартака» становился лучшим бомбардиром чемпионата России, случился в сезоне 2017/18, когда забил 15 мячей.