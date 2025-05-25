Игрок из «Спартака» стал лучшим бомбардиром чемпионата впервые за 7 лет

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде завершил сезон на первом месте в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги.
Манфред забил 17 голов в 29 матчах. Предыдущий раз, когда игрок «Спартака» становился лучшим бомбардиром чемпионата России, случился в сезоне 2017/18, когда Квинси Промес забил 15 мячей.
«Спартак» занял 4-е место в этом сезоне РПЛ, обыграв в последнем туре чемпионата команду «Химки» и набрав 57 очков.
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В то время как Промес, постоянно курсировал от штрафной соперника к центру поля и обратно в поисках мяча, играл блуждающего форварда, был лидером атак КБ, постоянно обострял и нагнетал у штрафной соперника. Да и в целом, фактически, мог сыграть и в центре и на фланге. Сравнение, точно не в пользу Угальде. Справедливости ради, стоит отметить, что и играл Промес в тандеме с Соболем, а Угальде, практически один должен обострять...
В то время как Промес, постоянно курсировал от штрафной соперника к центру поля и обратно в поисках мяча, играл блуждающего форварда, был лидером атак КБ, постоянно обострял и нагнетал у штрафной соперника. Да и в целом, фактически, мог сыграть и в центре и на фланге. Сравнение, точно не в пользу Угальде. Справедливости ради, стоит отметить, что и играл Промес в тандеме с Соболем, а Угальде, практически один должен обострять...