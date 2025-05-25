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Игрок из «Спартака» стал лучшим бомбардиром чемпионата впервые за 7 лет

вчера, 11:29

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде завершил сезон на первом месте в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги.

Манфред забил 17 голов в 29 матчах. Предыдущий раз, когда игрок «Спартака» становился лучшим бомбардиром чемпионата России, случился в сезоне 2017/18, когда Квинси Промес забил 15 мячей.

«Спартак» занял 4-е место в этом сезоне РПЛ, обыграв в последнем туре чемпионата команду «Химки» и набрав 57 очков.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:22
ааа.поздно уже поперек кровати не помещаюсь)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:18
Надоть брать тебя на поруки, ставить на путь исправления...))
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:11
Здравия Желаю, Олег!...Меня как очередной раз "амнистировали", так я сразу к друзьям где 22-ва дурака гоняют один мяч !)))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:22
А ещё будут похвальная грамота!
Привет!
альсато
альсато
вчера в 12:18
Ну хоть что то))))))
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:00
Не думаю что это очень утешила болельщиков Спартака
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:53
Ну с паршивой овцы хоть шерсти клок...)
egbbne5njrmy
egbbne5njrmy
вчера в 11:50
Для Спартака это тоже плюс...!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:44
Зимой продавать его надо было
Capral
Capral
вчера в 11:41, ред.
Сравнивать Угальде с Промесом- просто неприлично. Да, два технаря, но в остальном- совершенно разные игроки. Угальде крайне знависимый игрок и очень нестабильный, а на ЦН вообще не похож и играет, точно не по позиции, больше напоминает флангового нападающего, фактически не отходит в поисках мяча, и уж точно лидером атаки Спартака не является.

В то время как Промес, постоянно курсировал от штрафной соперника к центру поля и обратно в поисках мяча, играл блуждающего форварда, был лидером атак КБ, постоянно обострял и нагнетал у штрафной соперника. Да и в целом, фактически, мог сыграть и в центре и на фланге. Сравнение, точно не в пользу Угальде. Справедливости ради, стоит отметить, что и играл Промес в тандеме с Соболем, а Угальде, практически один должен обострять...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:40
Пошли утешительные призы от администрации КБ?))
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