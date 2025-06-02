В «Лацио» подтвердили, что новым тренером клуба станет Сарри

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вчера, 16:33

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани подтвердил, что станет новым тренером римского клуба.

Сарри будет нашим тренером. Он уже подписал контракт.

Сарри уже тренировал «Лацио» с 2021 по 2024 год.