В «Лацио» подтвердили, что новым тренером клуба станет Сарри

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани подтвердил, что Маурицио Сарри станет новым тренером римского клуба.
Сарри будет нашим тренером. Он уже подписал контракт.
Сарри уже тренировал «Лацио» с 2021 по 2024 год.
Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани подтвердил, что Маурицио Сарри станет новым тренером римского клуба.
Сарри будет нашим тренером. Он уже подписал контракт.
Сарри уже тренировал «Лацио» с 2021 по 2024 год.
первое назначение выглядело как авантюра. хотя первые два сезона были достойные. чего стоит 2 место, уступили тогда Наполи Спалетти.
но затем все пошло не так))) и скандально ушел.
теперь вот клуб договаривается с ним, и даже успел подписать контракт.
и все таки, чем Барони не угодил боссам Лацио????
первое назначение выглядело как авантюра. хотя первые два сезона были достойные. чего стоит 2 место, уступили тогда Наполи Спалетти.
но затем все пошло не так))) и скандально ушел.
теперь вот клуб договаривается с ним, и даже успел подписать контракт.
и все таки, чем Барони не угодил боссам Лацио????