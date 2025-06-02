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В «Лацио» подтвердили, что новым тренером клуба станет Сарри

вчера, 16:33

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани подтвердил, что Маурицио Сарри станет новым тренером римского клуба.

Сарри будет нашим тренером. Он уже подписал контракт.

Сарри уже тренировал «Лацио» с 2021 по 2024 год.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:56
Ну посмотрим чем обернется второй приход тренера в клуб.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:49
ну не знаю.
первое назначение выглядело как авантюра. хотя первые два сезона были достойные. чего стоит 2 место, уступили тогда Наполи Спалетти.
но затем все пошло не так))) и скандально ушел.
теперь вот клуб договаривается с ним, и даже успел подписать контракт.
и все таки, чем Барони не угодил боссам Лацио????
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