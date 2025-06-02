«Милан» хочет 130 млн евро за Леау

«Милан» не продаст нападающего Рафаэла Леау в мюнхенскую «Баварию» дешевле, чем за 130 млн евро.
Источник сообщает, что представители мюнхенцев и агенты футболиста уже встречались на прошлой неделе и обсуждали сумму трансфера. Игрок не против того, чтобы перейти в состав действующих чемпионов Германии. При этом, новый главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри хотел бы сохранить футболиста.
В прошлом сезоне Леау забил 8 голов и сделал 8 голевых передач в 34 матчах Серии А.
думаю, что американский владелец Милана максимально хочет отбить свои вложенные средства, и потом клуб выставит на продажу.
непросто так слухи про Тео Эрнандеса, Меньяна, Леау и Рейндерса.
у этих игроков самые высокие зарплаты в команде.
американцы хотят продать, и заняться только со своим Ливерпулем.
да, владельцы Милана и Ливерпуля - одна инвесткомпания.
думаю, что американский владелец Милана максимально хочет отбить свои вложенные средства, и потом клуб выставит на продажу.
непросто так слухи про Тео Эрнандеса, Меньяна, Леау и Рейндерса.
у этих игроков самые высокие зарплаты в команде.
американцы хотят продать, и заняться только со своим Ливерпулем.
да, владельцы Милана и Ливерпуля - одна инвесткомпания.
Баварии лучше Уильямса взять или Гиттенса, а вообще, в идеале Эзе подписать, топ игрок будут снова с Олисе разрывать фланги!
Баварии лучше Уильямса взять или Гиттенса, а вообще, в идеале Эзе подписать, топ игрок будут снова с Олисе разрывать фланги!