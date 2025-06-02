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«Милан» хочет 130 млн евро за Леау

вчера, 19:26

«Милан» не продаст нападающего Рафаэла Леау в мюнхенскую «Баварию» дешевле, чем за 130 млн евро.

Источник сообщает, что представители мюнхенцев и агенты футболиста уже встречались на прошлой неделе и обсуждали сумму трансфера. Игрок не против того, чтобы перейти в состав действующих чемпионов Германии. При этом, новый главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри хотел бы сохранить футболиста.

В прошлом сезоне Леау забил 8 голов и сделал 8 голевых передач в 34 матчах Серии А.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:37
Завышенная цена. Конечно же, он этого не стоит. Так задумано, пока не хотят отпустить
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:42
В той. В Италии у него огромный авторитет. И его считают одним из лучших тренеров. Капелло даже заявил, что это лучшее решение Милана назначить Аллегри.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:42
да никто не отдаст 130 млн за Леау.
думаю, что американский владелец Милана максимально хочет отбить свои вложенные средства, и потом клуб выставит на продажу.
непросто так слухи про Тео Эрнандеса, Меньяна, Леау и Рейндерса.
у этих игроков самые высокие зарплаты в команде.
американцы хотят продать, и заняться только со своим Ливерпулем.
да, владельцы Милана и Ливерпуля - одна инвесткомпания.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 21:36
Аллегри после последних неудач уже не в той позиции чтобы требовать что то.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:18
130 за Леао дадут только сумашедшие, либо Саудиты! Думаю, его красная цена нынче лямов 70 и это потолок, за былые достижения и за всё еще имеющийся потенциал! Рафе нужно к толковому тренеру попасть, который будет гонять его, который сможет вернуть ему уверенность, а иначе после еще одного такого сезона, об игроке можно будет забыть....
Баварии лучше Уильямса взять или Гиттенса, а вообще, в идеале Эзе подписать, топ игрок будут снова с Олисе разрывать фланги!
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 21:07
Всё верно. Это ценник для дурака. Задрали спецом, чтобы отпугивать, т.к. игрок нужен Аллегри, это одно из условий тренера было при подписании контракта. Но если кто-то решится выложить такую сумму, то, думаю, сам Макс будет не против.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:45
Да кому он сдался за такую сумму 😁 Пулишич тогда сколько стоит, который результативнее игрока настроения Леао? 180 млн?😁
Гость
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