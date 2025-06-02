«Милан» хочет 130 млн евро за Леау

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вчера, 19:26

«Милан» не продаст нападающего в мюнхенскую «Баварию» дешевле, чем за 130 млн евро.

Источник сообщает, что представители мюнхенцев и агенты футболиста уже встречались на прошлой неделе и обсуждали сумму трансфера. Игрок не против того, чтобы перейти в состав действующих чемпионов Германии. При этом, новый главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри хотел бы сохранить футболиста.

В прошлом сезоне Леау забил 8 голов и сделал 8 голевых передач в 34 матчах Серии А.