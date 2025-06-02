Кузяев близок к уходу из «Гавра» этим летом

По данным источника, полузащитник Далер Кузяев с большой долей вероятности покинет французский «Гавр» в текущее межсезонье. Клуб не планирует продлевать контракт с российским футболистом.
Ранее Кузяев вёл переговоры с «Зенитом» о возможном возвращении в Россию, однако пока дело не вышло за рамки предварительных обсуждений.
Сам футболист настроен продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Его агенты активно ищут варианты трудоустройства в клубах среднего уровня из Ла Лиги, Лиги 1 и Бундеслиги.
Может ему тоже в Грецию податься в ПАОК к Маге Оздоеву и Феди Чалову или на Кипр к Кокорину, он там в авторитете, замолвит словечко)!
Может ему тоже в Грецию податься в ПАОК к Маге Оздоеву и Феди Чалову или на Кипр к Кокорину, он там в авторитете, замолвит словечко)!
На 4 года младше Дзюбы...ещё будет полезен..
На 4 года младше Дзюбы...ещё будет полезен..