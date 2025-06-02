Кузяев близок к уходу из «Гавра» этим летом

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вчера, 16:53

По данным источника, полузащитник с большой долей вероятности покинет французский «Гавр» в текущее межсезонье. Клуб не планирует продлевать контракт с российским футболистом.

Ранее Кузяев вёл переговоры с «Зенитом» о возможном возвращении в Россию, однако пока дело не вышло за рамки предварительных обсуждений.

Сам футболист настроен продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Его агенты активно ищут варианты трудоустройства в клубах среднего уровня из Ла Лиги, Лиги 1 и Бундеслиги.