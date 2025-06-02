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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

Кузяев близок к уходу из «Гавра» этим летом

вчера, 16:53

По данным источника, полузащитник Далер Кузяев с большой долей вероятности покинет французский «Гавр» в текущее межсезонье. Клуб не планирует продлевать контракт с российским футболистом.

Ранее Кузяев вёл переговоры с «Зенитом» о возможном возвращении в Россию, однако пока дело не вышло за рамки предварительных обсуждений.

Сам футболист настроен продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Его агенты активно ищут варианты трудоустройства в клубах среднего уровня из Ла Лиги, Лиги 1 и Бундеслиги.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:42
Далеру уже за дридцать и кому он нужен в таком возрасте во всех перечисленных лигах...
Может ему тоже в Грецию податься в ПАОК к Маге Оздоеву и Феди Чалову или на Кипр к Кокорину, он там в авторитете, замолвит словечко)!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:29
В аренду...в Зенит....
На 4 года младше Дзюбы...ещё будет полезен..
35d2nbyvqn3d
35d2nbyvqn3d
вчера в 19:02
Играл плохо, как и клуб.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:58
Усе... спекся Далер... и в этих лигах даже середнякам он не будет нужен.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:58, ред.
Что то не вяжется. Вёл переговоры с Зенитом, а хочет выступать в европе
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