Дешам — о шансах Дембеле на «Золотой мяч»: «Сезон ещё не окончен»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил шансы Усмана Дембеле на «Золотой мяч» после победы «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.
Победа в Лиге чемпионов – это здорово, но голосуют журналисты, и сезон ещё не окончен. По-моему, на сегодняшний день сложно определить тройку кандидатов. Есть Мбаппе, лучший бомбардир чемпионата Испании и обладатель «Золотой бутсы». Или Ламин Ямаль, который, на мой взгляд, неплохо себя проявил... И как насчёт Левандовского или Рафиньи?
Дембеле провёл в турнире 15 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 6 ассистов. Футболист является главным фаворитом на «Золотой мяч».
с Ливерпулем потащил в игре и выиграл серию пенальти, раз.
с Астон Виллой также сделал пару сейвов, которые не дали Астон Вилле отыграться, два.
с Арсеналом оба матча вытащил. в финале был хорош.
какой из вратарей вообще и близко выдавал такой же перформанс в плей-офф?
конечно, итальянец получит приз им.Яшина.
с Ливерпулем потащил в игре и выиграл серию пенальти, раз.
с Астон Виллой также сделал пару сейвов, которые не дали Астон Вилле отыграться, два.
с Арсеналом оба матча вытащил. в финале был хорош.
какой из вратарей вообще и близко выдавал такой же перформанс в плей-офф?
конечно, итальянец получит приз им.Яшина.