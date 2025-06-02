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Дешам — о шансах Дембеле на «Золотой мяч»: «Сезон ещё не окончен»

вчера, 22:16
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил шансы Усмана Дембеле на «Золотой мяч» после победы «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

Победа в Лиге чемпионов – это здорово, но голосуют журналисты, и сезон ещё не окончен. По-моему, на сегодняшний день сложно определить тройку кандидатов. Есть Мбаппе, лучший бомбардир чемпионата Испании и обладатель «Золотой бутсы». Или Ламин Ямаль, который, на мой взгляд, неплохо себя проявил... И как насчёт Левандовского или Рафиньи?

Дембеле провёл в турнире 15 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 6 ассистов. Футболист является главным фаворитом на «Золотой мяч».

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:22
Все может быть.
catal
catal
вчера в 23:49, ред.
Для того, чтобы узнать реальность, необходимо углубиться в статистику. Как всегда.
К сожалению, у господина Ямаля она просто отвратительная.
Да, это действительно так.
Он на первом месте в Барселоне по ударам по воротам, что важно для нападающего, но последний в клубе по реализации - 0,06 или 6%. Из 144 ударов (у Левандовски 111 ударов - 27 голов, у Рафиньи 112 - 18 голов) Ямаль забил только 9 голов. Это говорит о том, что много бить лично ему - установка тренера, пытающегося сделать малыша звездой. Чего у него нет... Ямаль бьет с одной и той же позиции справа, рядом с углом штрафной, и уже не является угрозой.
По обводке. У него 316 попыток обвести!!! 161 успешная, или 50%. У второго "дриблера" Бальде 110 - 46, или 42%, у Рафиньи 103 - 52, или 50%. И тут он ведет себя как лидер на поле.
А самое страшное (как и в случае Месси) это передачи. У него катастрофически плохой пас. Как им Месси в сборной Аргентины, Ямаль в Барселоне ПОСЛЕДНИЙ по точности передач, 75%. Это худший показатель. Лидеры Де Йонг 94% и Кубарси 93%. С длинными передачами у него вообще ахтунг - 44% точности, у Де Йонга 87%. И видимо понимая это Флик не дает ему "исполнять", по числу передач он в середине команды, на уровне защитников.
Является ли Ямаль звездой? Нет. Это распиаренный мальчик. Он пока бревно, даже не буратино.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:33
Доброго Здоровья, матос!
В 2018 году обладателем Золотого мяча стал хорват Лука Модрич игрок средней линии.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:23
Ямаль нагибал Реал, и остальных как мог) Месси тоже позволял себе такое над РМ
вот на КЧМ получится у Дембеле что то подобное сотворит, тогда Усман
заслужил ЗМ.
drug01
drug01
вчера в 23:01
Дембеле будет очень рад если фортуна подарит! !
Capral
Capral ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
вчера в 22:44
Либо Месси.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😆😆😆😆😆😆😆
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:43
на самом деле странно, почему Доннарумма не фаворит и об этом никто серьезно не говорит????
с Ливерпулем потащил в игре и выиграл серию пенальти, раз.
с Астон Виллой также сделал пару сейвов, которые не дали Астон Вилле отыграться, два.
с Арсеналом оба матча вытащил. в финале был хорош.
какой из вратарей вообще и близко выдавал такой же перформанс в плей-офф?
конечно, итальянец получит приз им.Яшина.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 22:32
Либо Ямаль , либо Рафинья.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:28
есть мбаппе тов)))
а как насчет лучших бомбардиров ЛЧ?
матос
матос
вчера в 22:25
Футбол игра командная , а почему то номинируют сплошь атакеров , реально раздражает уже. Если не ошибаюсь кроме атакеров последний кто брал ЗМ был оборонец Фабио Каннаваро.
5qkx6xhnv54b
5qkx6xhnv54b
вчера в 22:25
Спорный кандидат из Дембеле получится
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