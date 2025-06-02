Дешам — о шансах Дембеле на «Золотой мяч»: «Сезон ещё не окончен»

Главный тренер сборной Франции оценил шансы на «Золотой мяч» после победы «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

Победа в Лиге чемпионов – это здорово, но голосуют журналисты, и сезон ещё не окончен. По-моему, на сегодняшний день сложно определить тройку кандидатов. Есть Мбаппе, лучший бомбардир чемпионата Испании и обладатель «Золотой бутсы». Или Ламин Ямаль, который, на мой взгляд, неплохо себя проявил... И как насчёт Левандовского или Рафиньи?