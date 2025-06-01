Ямаль — автор лучшего гола сезона в Лиге чемпионов

Гол вингера «Барселоны» Ламина Ямаля признан УЕФА лучшим в сезоне 2024/25 Лиги чемпионов.
Речь идёт о мяче, забитом футболистом в ворота «Интера» в первом полуфинальном матче 30 апреля. Видео можно посмотреть здесь.
Гол вингера «Барселоны» Ламина Ямаля признан УЕФА лучшим в сезоне 2024/25 Лиги чемпионов.
Речь идёт о мяче, забитом футболистом в ворота «Интера» в первом полуфинальном матче 30 апреля. Видео можно посмотреть здесь.
эта Барса уже приучила к тому, что может вылезать с любого счета
и это конечно так. моменты и до этого создавали сине гранатовые, увы, нужное время подвела реализация....
как же тогда не хватило Левандовски, в штрафной на навесах, где нужно бороться, была пустота. Ферран молодец, играет как может.
Ямаль гений, что еще раз и подтвердил, без его озарений все было бы намного сложнее. конечно он заигрывается, далеко не всегда даже просто рационален, но без него было бы совсем невыносимо.
УЕФА правильно признал гол Ямаля как лучший.
так и есть.
эта Барса уже приучила к тому, что может вылезать с любого счета
и это конечно так. моменты и до этого создавали сине гранатовые, увы, нужное время подвела реализация....
как же тогда не хватило Левандовски, в штрафной на навесах, где нужно бороться, была пустота. Ферран молодец, играет как может.
Ямаль гений, что еще раз и подтвердил, без его озарений все было бы намного сложнее. конечно он заигрывается, далеко не всегда даже просто рационален, но без него было бы совсем невыносимо.
УЕФА правильно признал гол Ямаля как лучший.
так и есть.