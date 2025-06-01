Ямаль — автор лучшего гола сезона в Лиге чемпионов

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вчера, 23:03

Гол вингера «Барселоны» признан УЕФА лучшим в сезоне 2024/25 Лиги чемпионов.

Речь идёт о мяче, забитом футболистом в ворота «Интера» в первом полуфинальном матче 30 апреля. Видео можно посмотреть здесь.