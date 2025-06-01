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Ямаль — автор лучшего гола сезона в Лиге чемпионов

вчера, 23:03
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Гол вингера «Барселоны» Ламина Ямаля признан УЕФА лучшим в сезоне 2024/25 Лиги чемпионов.

Речь идёт о мяче, забитом футболистом в ворота «Интера» в первом полуфинальном матче 30 апреля. Видео можно посмотреть здесь.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:31
да. гол был фантастически красивый. как и матчи с Интером.
эта Барса уже приучила к тому, что может вылезать с любого счета
и это конечно так. моменты и до этого создавали сине гранатовые, увы, нужное время подвела реализация....
как же тогда не хватило Левандовски, в штрафной на навесах, где нужно бороться, была пустота. Ферран молодец, играет как может.
Ямаль гений, что еще раз и подтвердил, без его озарений все было бы намного сложнее. конечно он заигрывается, далеко не всегда даже просто рационален, но без него было бы совсем невыносимо.
УЕФА правильно признал гол Ямаля как лучший.
так и есть.
Эксперт Футбола
Эксперт Футбола
вчера в 23:25
И должен был взять лучший молодой игрок Лиги Чемпионов ... он делал то что никто не смог сделать на поле в этом сезоне , а дали конечно Дуэ который сделал всего лишь финал против интера мертвого без характера который оставил свой финал против Барселоны ! И то прошли Барсу только по глупости самой Барселоны
mkrbva6emde9
mkrbva6emde9
вчера в 23:14
Ямаль новый гений в современном футболе, заслужил этот лучший гол
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