Ямаль — о «Золотом мяче»: «Я просто хочу наслаждаться футболом»

Игрок «Барселоны» Ламин Ямаль не захотел говорить, кого считает лучшим футболистом сезона.
Я оставлю своё мнение при себе. Я не думаю о «Золотом мяче» и о том, получу ли я его. Если я начну думать о том, что мне надо выиграть его, всё пойдет наперекосяк. Я сосредоточен на игре, победах, а если этому суждено случиться – это случится. Если в следующем сезоне я выиграю Лигу чемпионов и чемпионат мира – возможно, тогда это и произойдёт. Главное – наслаждаться футболом и дать событиям развиваться естественным образом.
Недавно 17-летний форвард продлил контракт с каталонцами до 2031 года. В прошедшем сезоне Ямаль сыграл 55 матчей за клуб во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 25 голевых передач.
Время Ямаля ещё придёт. Если не в этом сезоне, то в будущих обязательно.
Время Ямаля ещё придёт. Если не в этом сезоне, то в будущих обязательно.
Прости Некрасов)...
Прости Некрасов)...
а я в понедельник еду за золотым мячом.(с) винисиус
если тому суждено, сб.Испании выиграет и ЧМ, а Барса и ЛЧ.
если нет, значит, не суждено было.
а я в понедельник еду за золотым мячом.(с) винисиус
если тому суждено, сб.Испании выиграет и ЧМ, а Барса и ЛЧ.
если нет, значит, не суждено было.
Продлил вип на пол года на основании п2:
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Продлил вип на пол года на основании п2:
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962