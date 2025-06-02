Ямаль — о «Золотом мяче»: «Я просто хочу наслаждаться футболом»

Игрок «Барселоны» не захотел говорить, кого считает лучшим футболистом сезона.

Я оставлю своё мнение при себе. Я не думаю о «Золотом мяче» и о том, получу ли я его. Если я начну думать о том, что мне надо выиграть его, всё пойдет наперекосяк. Я сосредоточен на игре, победах, а если этому суждено случиться – это случится. Если в следующем сезоне я выиграю Лигу чемпионов и чемпионат мира – возможно, тогда это и произойдёт. Главное – наслаждаться футболом и дать событиям развиваться естественным образом.