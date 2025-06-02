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Ямаль — о «Золотом мяче»: «Я просто хочу наслаждаться футболом»

вчера, 20:43

Игрок «Барселоны» Ламин Ямаль не захотел говорить, кого считает лучшим футболистом сезона.

Я оставлю своё мнение при себе. Я не думаю о «Золотом мяче» и о том, получу ли я его. Если я начну думать о том, что мне надо выиграть его, всё пойдет наперекосяк. Я сосредоточен на игре, победах, а если этому суждено случиться – это случится. Если в следующем сезоне я выиграю Лигу чемпионов и чемпионат мира – возможно, тогда это и произойдёт. Главное – наслаждаться футболом и дать событиям развиваться естественным образом.

Недавно 17-летний форвард продлил контракт с каталонцами до 2031 года. В прошедшем сезоне Ямаль сыграл 55 матчей за клуб во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 25 голевых передач.

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Все комментарии
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
вчера в 23:11
Главное - не начинать "получать" ЗМ с вечеринки.. 🤭🤣. Хороший парень растёт.. 👍
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 22:33
Если он продолжит в том же духе, а он уверен продолжит, то ЗМ он еще выиграет, в его то годы, а то и не один.
STVA 1
STVA 1 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:30
Спасибо
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:27, ред.
Ямаль мечтает о "ЗМ", в этом нет никаких сомнений, и ничего зазорного я в этом не вижу. Парень знает себе цену, а она, учитывая его молодость и выдающуюся игру в этом сезоне, очень высока. Всё же хочу огорчить его. Кроме Ламина, отличный футбол показывали несколько футболистов, которые также достойны награды. Но пути Господни неисповедимы, и при выборе лучшего может случиться всё что угодно. Достаточно вспомнить прошлый сезон и его номинанта Родри, который до голосования был "тёмной лошадкой" и многими вообще не котировался.
Время Ямаля ещё придёт. Если не в этом сезоне, то в будущих обязательно.
Futurista
Futurista ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 22:17
Ваша фамилия Некрасов?)...
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:03
Бог простит.
Futurista
Futurista ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 21:50, ред.
"Дриблёром можешь ты не быть, но человеком быть обязан"...)...
Прости Некрасов)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:33
Как говорили в наше прекрасное советское время:"Далеко пойдет, если милиция не остановит"...
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 21:23
У кого-то зависть, что его любимый тупой дриблёр Мусиала таким талантом не обладает.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:14
правильно мыслить намного ценно, чем думать что знает что сказать, типа -
а я в понедельник еду за золотым мячом.(с) винисиус
если тому суждено, сб.Испании выиграет и ЧМ, а Барса и ЛЧ.
если нет, значит, не суждено было.
Futurista
Futurista
вчера в 21:07
Какой самоуверенный щегол)...что же дальше будет...
alexgurzan
alexgurzan ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:04
Добрый вечер!
Продлил вип на пол года на основании п2:
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
STVA 1
STVA 1 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 20:59, ред.
Добрый вечер! Давно не обращался по поводу випа за коменты! Спасибо заранее!
drug01
drug01
вчера в 20:58
Такой молодой а зрелые мысли... Если он только не лукавит!!
Capral
Capral
вчера в 20:47
Лицемерит, уверен. Пистон научил, не иначе. За версту чувствуется его школа...
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