Бывший тренер «Ромы» ведёт переговоры с «Аталантой»

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сегодня, 10:23

Хорватский тренер является одним из кандидатов на пост наставника «Аталанты», которую покинул Джан Пьеро Гасперини. С 49-летним специалистом обсуждают контракт до лета 2027 года с возможностью продления на сезон. Сообщается, что Юрич находится в хороших отношениях со спортивным директором «Аталанты» Тони Д'Амико со времён «Вероны».

Напомним, хорват тренировал следующие команды: «Дженоа» до 19 лет, «Мантова», «Кротоне», «Дженоа», «Верона», «Торино», «Рома» и «Саутгемптон». Английский клуб Юрич покинул в апреле текущего года (2 победы, ничья и 13 поражений).