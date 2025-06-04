«Интер» согласовал контракт с Фабрегасом

«Интер» согласовал условия личного контракта с главным тренером «Комо» Сеском Фабрегасом. Теперь осталось клубам договориться между собой.
Ранее «Интер» покинул итальянский тренер Симоне Индзаги, который, вероятнее всего, возглавит «Аль-Хиляль».
«Интер» согласовал условия личного контракта с главным тренером «Комо» Сеском Фабрегасом. Теперь осталось клубам договориться между собой.
Ранее «Интер» покинул итальянский тренер Симоне Индзаги, который, вероятнее всего, возглавит «Аль-Хиляль».
не думаю что этот хитрый лис не имеет запасного варианта на такой случай. тренеры, игроки приходят и уходят, Интер остается.
Фабрегас значит, будет новый стиль игры Интера.
или будет другой тренер.
Де Дзерби ?!
не думаю что этот хитрый лис не имеет запасного варианта на такой случай. тренеры, игроки приходят и уходят, Интер остается.
Фабрегас значит, будет новый стиль игры Интера.
или будет другой тренер.
Де Дзерби ?!