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«Интер» согласовал контракт с Фабрегасом

сегодня, 14:38

«Интер» согласовал условия личного контракта с главным тренером «Комо» Сеском Фабрегасом. Теперь осталось клубам договориться между собой.

Ранее «Интер» покинул итальянский тренер Симоне Индзаги, который, вероятнее всего, возглавит «Аль-Хиляль».

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 16:31
Сеску пока рановато в топ-клуб, как бы не вышло чего дурного из этого назначения
nikolah
nikolah
сегодня в 15:02
С Комо будет не так просто договориться
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:49
ждем гениального хода от Маротты.
не думаю что этот хитрый лис не имеет запасного варианта на такой случай. тренеры, игроки приходят и уходят, Интер остается.
Фабрегас значит, будет новый стиль игры Интера.
или будет другой тренер.
Де Дзерби ?!
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