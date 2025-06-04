«Интер» согласовал контракт с Фабрегасом

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сегодня, 14:38

«Интер» согласовал условия личного контракта с главным тренером «Комо» . Теперь осталось клубам договориться между собой.

Ранее «Интер» покинул итальянский тренер Симоне Индзаги, который, вероятнее всего, возглавит «Аль-Хиляль».