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«Арсенал» нацелился на Роджерса из «Астон Виллы» для усиления атаки

вчера, 14:06

Лондонский «Арсенал» проявляет серьёзный интерес к нападающему «Астон Виллы» Моргану Роджерсу.

В прошлом сезоне в АПЛ Роджерс забил 8 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 55 миллионов евро.

«Арсенал» рассматривает его как одного из ключевых кандидатов для укрепления своей атакующей линии в предстоящем сезоне.

В Роджерсе также были заинтересованы: «Челси», МС и МЮ.

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Все комментарии
dеigandre
dеigandre ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:04
Я же написал-Вилла не попала в ЛЧ. Зимой его не отпустили в том числе потому, что Вилла вышла в плей-офф ЛЧ и никаких аргументов и инструментов не было. Сейчас есть
A.S.A
A.S.A ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:23
Троссадр хоть и возрастной, но полезный и не токсичный, готов сидеть на лавке, так что тут возраст не помеха
По пункту "а" согласен, проблевы у Виллы имеются, вот только они их могут обойти
"серыми" трансферами, как сделали это в прошлый раз с Юве если я не ошибаюсь
A.S.A
A.S.A ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 17:57
Уоткинс к нам уже не первый год рвется, и зимой просил Виллу отпустить его не за 60 млн а дешевле, но увы, там такое не канает....а Уоткинс открыто заявляет что он болельщик Арсенала и мечтает поиграть за клуб
A.S.A
A.S.A ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:55
Считаю это перебором. Два сильных игрока на одной позиции это слишком! Каждый будет требовать игровые минуты, плюс у обоих будет высокая з/п, а это тоже минус для отчетности.
Скажу так, если подпишут Родриго, то тогда нужно будет продавать Мартинелли и оставлять Троссарда, а вот если подпишут Роджерса, то тогда лучше оставить Мартинелли, а Троссарда продать
Брулин
Брулин
вчера в 15:51
а) по Роджерсу - у Виллы один из худших PSR в АПЛ, отсутствие ЛЧ его не подправит, им надо или продавать кого-то или не покупать никого

б) по позиции в целом - кто не уследил, у Троссара последний год контракта и ему за 30
dеigandre
dеigandre ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:33
Обоих - это Родриго и Роджерса?
Без продаж это уже будет перебор.
Как на флангах, так и в центре
dеigandre
dеigandre ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:32
Единственный вариант Арсенала - заинтересовать самого игрока, чтобы он надавил на Виллу за непопадание в ЛЧ.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:19
А если удастся подписать обоих, то будет ли это хорошим вариантом?
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:14
Мне кажется, легче будет Родриго из Реала заполучить, чем Роджерса из Виллы)))
Во-первых, Вилла неохотно продает своих игроков в Арсенал, предпочитая отдать их в другие клубы, даже за меньшие деньги.
Во-вторых, он молодой, перспективный поюс ко всему еще и англичанин, а паспорт в АПЛ очень ценится!!! Поэтому, Вилла будет просить за него минимум лямов 80, а за эти деньги можно и за Родриго пойти, он уже более состоявшийся игрок
Лично я буду рад подписанию Роджерса, но скорее всего это мимо....
dеigandre
dеigandre ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:29
И по нападающему тоже работают
протон
протон
вчера в 14:14
Кто угодно, но только не нападающий. Гениально))
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