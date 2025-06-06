«Арсенал» нацелился на Роджерса из «Астон Виллы» для усиления атаки

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вчера, 14:06

Лондонский «Арсенал» проявляет серьёзный интерес к нападающему «Астон Виллы» .

В прошлом сезоне в АПЛ Роджерс забил 8 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 55 миллионов евро.

«Арсенал» рассматривает его как одного из ключевых кандидатов для укрепления своей атакующей линии в предстоящем сезоне.