«Арсенал» нацелился на Роджерса из «Астон Виллы» для усиления атаки

Лондонский «Арсенал» проявляет серьёзный интерес к нападающему «Астон Виллы» Моргану Роджерсу.
В прошлом сезоне в АПЛ Роджерс забил 8 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах.
По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 55 миллионов евро.
«Арсенал» рассматривает его как одного из ключевых кандидатов для укрепления своей атакующей линии в предстоящем сезоне.
Скажу так, если подпишут Родриго, то тогда нужно будет продавать Мартинелли и оставлять Троссарда, а вот если подпишут Роджерса, то тогда лучше оставить Мартинелли, а Троссарда продать
Скажу так, если подпишут Родриго, то тогда нужно будет продавать Мартинелли и оставлять Троссарда, а вот если подпишут Роджерса, то тогда лучше оставить Мартинелли, а Троссарда продать