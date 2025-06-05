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Кьеза близок к переходу в «Милан»

вчера, 23:59

«Милан» ведёт переговоры о трансфере 27-летнего итальянского вингера «Ливерпуля» Федерико Кьезы, который готов вернуться в Италию.

В то же время «россонери» обсуждают с английским клубом возможность аренды, но «красные» предпочли бы продать игрока сразу.

Кьеза был приобретён «Ливерпулем» у «Ювентуса» год назад за 12 млн евро.

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
сегодня в 00:15
За 12 купили, а продадут за 20? При том, что он почти не играл и ничего не показал.
Для Ливерпуля, думая, за любые деньги в радость избавиться, на его зарплату не много желающих найдутся.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 00:04
Лямов 20 не меньше.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:04
Пошёл по рукам Кьеза!
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 00:01
Сомнительный трансфер.
Надеюсь, хотя бы цена копеечная.
Гость
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