Кьеза близок к переходу в «Милан»

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вчера, 23:59

«Милан» ведёт переговоры о трансфере 27-летнего итальянского вингера «Ливерпуля» , который готов вернуться в Италию.

В то же время «россонери» обсуждают с английским клубом возможность аренды, но «красные» предпочли бы продать игрока сразу.

Кьеза был приобретён «Ливерпулем» у «Ювентуса» год назад за 12 млн евро.