Кьеза близок к переходу в «Милан»

«Милан» ведёт переговоры о трансфере 27-летнего итальянского вингера «Ливерпуля» Федерико Кьезы, который готов вернуться в Италию.
В то же время «россонери» обсуждают с английским клубом возможность аренды, но «красные» предпочли бы продать игрока сразу.
Кьеза был приобретён «Ливерпулем» у «Ювентуса» год назад за 12 млн евро.
Для Ливерпуля, думая, за любые деньги в радость избавиться, на его зарплату не много желающих найдутся.
Для Ливерпуля, думая, за любые деньги в радость избавиться, на его зарплату не много желающих найдутся.
Надеюсь, хотя бы цена копеечная.
Надеюсь, хотя бы цена копеечная.