«Барселона» может подписать легенду хорватского футбола

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вчера, 10:22

«Барселона» рассматривает возможность подписания полузащитника ПСВ и сборной Хорватии в качестве дешёвой подмены своему нападающему Ламину Ямалю. «Сине-гранатовые» могут приобрести игрока бесплатно, так как его контракт с клубом из Эйндховена подходит к концу. Помимо этого, Перишич уже работал в «Баварии» под руководством главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика и также сможет добавить команде опыта.

В прошедшем сезоне 36-летний правый атакующий полузащитник сыграл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач.