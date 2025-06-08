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«Барселона» может подписать легенду хорватского футбола

вчера, 10:22

«Барселона» рассматривает возможность подписания полузащитника ПСВ и сборной Хорватии Ивана Перишича в качестве дешёвой подмены своему нападающему Ламину Ямалю. «Сине-гранатовые» могут приобрести игрока бесплатно, так как его контракт с клубом из Эйндховена подходит к концу. Помимо этого, Перишич уже работал в «Баварии» под руководством главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика и также сможет добавить команде опыта.

В прошедшем сезоне 36-летний правый атакующий полузащитник сыграл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач.

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протон
протон
вчера в 10:58
Всё таки Перишич уникальный универсальный солдат. Приходится всем ко двору и необычайно полезен везде куда ставят.
Гость
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