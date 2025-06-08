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«Бока Хуниорс» нацелилась на полузащитника «Ромы»

вчера, 10:05

Полузащитник «Ромы» и сборной Аргентины Леандро Паредес — главная цель «Боки Хуниорс» на летнее трансферное окно. Решение остаётся за игроком.

Контракт Паредеса с «Ромой» действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 30-летний опорный полузащитник сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 5 миллионов евро.

Ранее «Рома» объявила о назначении Джан Пьеро Гасперини на пост главного тренера команды.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:07
Решили вернуть на родину.
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