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«Челси» сделал предложение по голкиперу «Милана»

вчера, 09:53

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» предложил «Милану» 15 млн евро за вратаря Мика Меньяна.

Лондонский клуб рассчитывает получить окончательный ответ по ситуации с французским голкипером до того, как трансферное окно будет закрыто — это произойдёт перед началом Клубного чемпионата мира.

Действующий контракт Меньяна с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 11:52, ред.
Смешная цена для основного вратаря сборной Франции.
Интер требовал за какого-то никчемного Онану у МЮ 45 млн, как заплатила Барселона за Левандовски. А за Меньяна 15?
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 11:30
Давайте ещё 5 и думаю, по рукам.
Гость
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