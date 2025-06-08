«Челси» сделал предложение по голкиперу «Милана»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» предложил «Милану» 15 млн евро за вратаря Мика Меньяна.
Лондонский клуб рассчитывает получить окончательный ответ по ситуации с французским голкипером до того, как трансферное окно будет закрыто — это произойдёт перед началом Клубного чемпионата мира.
Действующий контракт Меньяна с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года.
Интер требовал за какого-то никчемного Онану у МЮ 45 млн, как заплатила Барселона за Левандовски. А за Меньяна 15?
Интер требовал за какого-то никчемного Онану у МЮ 45 млн, как заплатила Барселона за Левандовски. А за Меньяна 15?