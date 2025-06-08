«Челси» сделал предложение по голкиперу «Милана»

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вчера, 09:53

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» предложил «Милану» 15 млн евро за вратаря .

Лондонский клуб рассчитывает получить окончательный ответ по ситуации с французским голкипером до того, как трансферное окно будет закрыто — это произойдёт перед началом Клубного чемпионата мира.

Действующий контракт Меньяна с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года.