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«Ривер Плейт» хотел подписать Роналду перед КЧМ, но игрок ответил отказом

вчера, 13:44

«Ривер Плейт» предложил нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду присоединиться к команде для участия в Клубном чемпионате мира.

Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо связывался с португальским игроком, однако 40-летний футболист отказался от предложения.

Ранее сообщалось, что Роналду может временно покинуть «Аль-Наср», чтобы принять участие в этом турнире.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 19:59
Какой же я идиот. Ознакомившись с информацией о Роналду в первый раз, решил, что тренер приглашает его в свою команду для участия в первенстве Аргентины. И только сейчас, при повторном прочтении, понял, что приглашение португальца касалось лишь его участия в КЧМ. В таком случае, почему и нет, пусть играет, если это предусмотрено Регламентом Кубка. Даже интереснее будет.
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
вчера в 15:34
Он годится только для "рекламы" .. Трусов, шарфов.. Но не для футбола.. ☝️😄
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 15:17
На что надеялись аргентинцы, приглашая Роналду, на то, что он согласится ? Наивные и даже, на мой взгляд, глупенькие. В 40 лет ехать в Южную Америку, чтобы напрягаться по полной, чтобы кому - то что-то доказать ? Ему, кстати, и доказывать никому ничего не надо, т.к. своей блестящей игрой на протяжении 20 лет всем всё доказал.
Деньги ? Криштиану они не нужны, так как ОНИ у него есть в достаточном количестве. И будут по окончании карьеры. Предлагаю всем претендентам на тело Криштиану успокоиться и не "нервировать" его такими новостями. Он уже больше нигде играть не будет, а карьеру закончит в СА.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 14:28
Зениту пора бы купить Криштиану и в ФНЛ, чтобы португалец наконец-то выиграл лучшую лигу мира.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:01
Если им нужен Роналду, пусть в Ростов обращаются, там как раз началась распродажа футболистов и есть свой Роналду.)))
6cgbgnbj93c2
6cgbgnbj93c2
вчера в 13:46
Рон в праве выбирать сам себе достойный клуб
Гость
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