«Ривер Плейт» хотел подписать Роналду перед КЧМ, но игрок ответил отказом

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вчера, 13:44

«Ривер Плейт» предложил нападающему «Аль-Насра» присоединиться к команде для участия в Клубном чемпионате мира.

Главный тренер «Ривер Плейта» связывался с португальским игроком, однако 40-летний футболист отказался от предложения.

Ранее сообщалось, что Роналду может временно покинуть «Аль-Наср», чтобы принять участие в этом турнире.