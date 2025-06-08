«Ривер Плейт» хотел подписать Роналду перед КЧМ, но игрок ответил отказом

«Ривер Плейт» предложил нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду присоединиться к команде для участия в Клубном чемпионате мира.
Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо связывался с португальским игроком, однако 40-летний футболист отказался от предложения.
Ранее сообщалось, что Роналду может временно покинуть «Аль-Наср», чтобы принять участие в этом турнире.
Деньги ? Криштиану они не нужны, так как ОНИ у него есть в достаточном количестве. И будут по окончании карьеры. Предлагаю всем претендентам на тело Криштиану успокоиться и не "нервировать" его такими новостями. Он уже больше нигде играть не будет, а карьеру закончит в СА.
Деньги ? Криштиану они не нужны, так как ОНИ у него есть в достаточном количестве. И будут по окончании карьеры. Предлагаю всем претендентам на тело Криштиану успокоиться и не "нервировать" его такими новостями. Он уже больше нигде играть не будет, а карьеру закончит в СА.