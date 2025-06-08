«Челси» согласовал трансфер Меньяна

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вчера, 11:58

Вратарь «Милана» и сборной Франции переходит в «Челси». Сумма трансфера составит 18 миллионов евро. Осталось урегулировать последние детали. О переходе может быть объявлено завтра.

В свою очередь, «Милан» рассматривает на замену Меньяна вратаря «Ромы» и стража ворот «Парма» .

Ранее сообщалось, что «Арсенал» подпишет голкипера «Челси».