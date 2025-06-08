«Челси» согласовал трансфер Меньяна

Вратарь «Милана» и сборной Франции Мик Меньян переходит в «Челси». Сумма трансфера составит 18 миллионов евро. Осталось урегулировать последние детали. О переходе может быть объявлено завтра.
В свою очередь, «Милан» рассматривает на замену Меньяна вратаря «Ромы» Миле Свилара и стража ворот «Парма» Зиона Сузуки.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» подпишет голкипера «Челси».
А вот японец явно не айс.
А вот японец явно не айс.
куда его?на лавку? есть Петрович который хорошо прогрессирует, есть Санчес который дуркует, но может и нормально стоять, ещё есть 6 вратарей.....мало надо ещё один.
куда его?на лавку? есть Петрович который хорошо прогрессирует, есть Санчес который дуркует, но может и нормально стоять, ещё есть 6 вратарей.....мало надо ещё один.