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«Челси» согласовал трансфер Меньяна

вчера, 11:58

Вратарь «Милана» и сборной Франции Мик Меньян переходит в «Челси». Сумма трансфера составит 18 миллионов евро. Осталось урегулировать последние детали. О переходе может быть объявлено завтра.

В свою очередь, «Милан» рассматривает на замену Меньяна вратаря «Ромы» Миле Свилара и стража ворот «Парма» Зиона Сузуки.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» подпишет голкипера «Челси».

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Все комментарии
Niagara
Niagara
вчера в 20:37
очень зря Мик, очень зря
Romeo 777
Romeo 777 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 19:24
Челси давно уже не платит космических ЗП. Есть потолок.
Меньян в Милане мало зарабатывает по сути, 58 тыс.фунтов, ну в Челси может дадут 100-120 тыс.
Лучше он, чем Санчес, который через каждый матч примерно привозит стабильно своими кривыми пасами атаки на свои ворота.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:23
Конечно повезло. Ведь время доить Милан закончилось. Пусть теперь доит Челси, выпрашивая там космический контракт, который не соответствует уровню его игры. Лондонский клуб рискует получить очередного Кепу. Единственное с возрастом повезло, Меньян не так молод, как был испанский вратарь.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 13:09
Тогда тем более Меньяну повезло, ибо в Милане полное бесправие.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:05
Ничем там швед уже не правит. Он вообще там сейчас ничего не решает, не по тренеру, не по игрокам.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:58
Меньяну повезло, - уйти из стагнирующего Милана, где правит бал шведский дегенерат..., да ещё и поиграть в ЛЧ..., это реальная удача.
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 12:42
10й вратарь в Челси, ДЕСЯТЫЙ!!! уже скоро можно стартовый состав из одних воротчиков делать.
куда его?на лавку? есть Петрович который хорошо прогрессирует, есть Санчес который дуркует, но может и нормально стоять, ещё есть 6 вратарей.....мало надо ещё один.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ протон (раскрыть)
вчера в 12:18
Сильный вратарь, который кучу матчей в этом сезоне провалил. Всё правильно делают, что продают, пусть и всего лишь за 18 млн. А иначе либо через год бесплатно ушёл бы, либо продлевать на его условиях. А с чего ему зарплату поднимать, если сезон был ужасным и в том его немалая вина.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 12:06
Свилара бы взять. Ну, на худой конец ВМС.
catal
catal
вчера в 12:05, ред.
Свилар действительно лидирует в Серии А прошедшего сезона по всей вратарской статистике. Лучше всяких Меретов и Проведелей.
А вот японец явно не айс.
протон
протон
вчера в 12:03
За копейки отдали, хоть и год контракта был, но Меньяна тяжело будет заменить. Очень сильный вратарь. Теперь на выход Эрнандес и Леау, замена всех проданных условными Павловичами и Эмерсонами = десятые места на долгие годы, а то и хуже.
Гость
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