Во Франции считают, что «Золотой мяч» выиграет Дембеле

Авторитетное французское издание L'Equipe опубликовало результаты опроса относительно того, кто станет обладателем «Золотого мяча».
44% голосов болельщиков набрал нападающий ПСЖ Усман Дембеле. 2-е место между собой разделили Ламин Ямаль из «Барселоны» и Килиан Мбаппе из «Реала» — по 21%.
Ямаль? А с чего вообще. Тогда уж Ольмо золотой мяч, он хоть "привел сборную Испании к победе на Евро". А лучше Дембеле.
Ямаль? А с чего вообще. Тогда уж Ольмо золотой мяч, он хоть "привел сборную Испании к победе на Евро". А лучше Дембеле.