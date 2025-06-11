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ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыФранция. Лига 1 2024/2025

Во Франции считают, что «Золотой мяч» выиграет Дембеле

вчера, 22:30

Авторитетное французское издание L'Equipe опубликовало результаты опроса относительно того, кто станет обладателем «Золотого мяча».

44% голосов болельщиков набрал нападающий ПСЖ Усман Дембеле. 2-е место между собой разделили Ламин Ямаль из «Барселоны» и Килиан Мбаппе из «Реала» — по 21%.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:00
Каждая лягушка хвалит свое болото.... французы топят за Дембеле, испанцы за Ямаля, и правда у каждого своя! Испанец сейчас на хайпе, но стоит отметить, что тплантище тот еще. Дембеле провел сильный сезон, взялся за голову и сделал требл с ПСЖ, чем не могли до него похвастаться даже "великое" трио Месси/Мбаппе/Неймар...
Ямаль феномен, он еще может выдать сезоны похлеще этого, а вот Дембеле скорее уже нет, так что пусть отдают французу
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:25
Все опросы разнятся друг с другом
Шуnя771
Шуnя771 ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 23:25
Ночи Доброй Владимир.
Я взял Дембеле... У Ямаля всё впереди....)
catal
catal
вчера в 23:16
У испанской тики-таки есть одно свойство, она гипнотизирует фанатов тем, что большинство игроков не участвуют в дриблинге, только носят рояль... Так получается, что катая мяч 7 футболистов из 11 только постоянно пасуют другим. На этом фоне дриблеры кажутся яркими... Стоит в этой сонной игре кому-то привлечь внимание финтами - фанаты сразу считают его лидером команды и единственным ярким игроком. Фон тусклый.
Ямаль? А с чего вообще. Тогда уж Ольмо золотой мяч, он хоть "привел сборную Испании к победе на Евро". А лучше Дембеле.
Vilar
Vilar
вчера в 23:04
Думаю, Ямалю рано ЗМ. Дембеле в самый раз.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:03
Рафинья, только он, никого рядом нет
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:49
Надо два ЗМ!!!
Во Франции- Дембеле.
В Испании- Ямалю.)
Vladimir808
Vladimir808 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:47
Ямалю!!!
Его футбол круче!!!)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:40
Усману!
Это футбол!)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:36
Французы мечтают. )) да ещё в топ-3 продвинули мадридскую черепаху.
протон
протон
вчера в 22:32
Ямаль и Дембеле. Один привел сборную к победе, второй клуб. Оба играют ключевую роль. Я бы наверное отдал приоритет Дембеле. Впервые ПСЖ отыграл сезон так хорошо. Но и Ямаль несмотря на свой возраст показал взрослый футбол.
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