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Весёлые бразильцы против чопорных англичан. Тест про «Фламенго» и «Челси»

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Датак
Датак
вчера в 22:44
справедливости ради,судья дичь какую то творит
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:33
Фламенго ведет 2-1 ))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:09
Фламенго самая сильная команда Южной Америки в настойщий момент.
в Бразилии они на первом месте по делу.
в любом рейтинге котируются сильнее всех.
у бразильцев лига в разгаре. а Челси играет в КЧМ после тяжелого сезона.
победа Фламенго.
так они лишь подтвердят свой статус)))
2cyu8ag8yeas
2cyu8ag8yeas
вчера в 18:05
Фламенго вполне может обыграть Челси
u4je84x4jume
u4je84x4jume
вчера в 18:05
Эти два клуба достойны друг друга!
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