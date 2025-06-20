Весёлые бразильцы против чопорных англичан. Тест про «Фламенго» и «Челси»

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Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
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Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях
в Бразилии они на первом месте по делу.
в любом рейтинге котируются сильнее всех.
у бразильцев лига в разгаре. а Челси играет в КЧМ после тяжелого сезона.
победа Фламенго.
так они лишь подтвердят свой статус)))
в Бразилии они на первом месте по делу.
в любом рейтинге котируются сильнее всех.
у бразильцев лига в разгаре. а Челси играет в КЧМ после тяжелого сезона.
победа Фламенго.
так они лишь подтвердят свой статус)))