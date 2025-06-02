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«Краснодар» и «Зенит» в топе. Итоги конкурса прогнозов за май

сегодня, 14:43

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за май.

Победителем по итогам месяца стал пользователь КЭТиК. Второе место занял Ангел неБесГрешен. Замкнул топ-3 Uberboss.

Итоги конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. Логотип Краснодар КЭТиК 16882
2.
«Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель
Ангел неБесГрешен 11095
3. Uberboss 2824
4. Zwerz 2716
5. Ximelin 1744
6. Логотип Краснодар ДАША Д 1422
7*.
Логотип Ливерпуль
69Haya96 0
8*.
Логотип Пари НН
Zimmer 0
9*.
Логотип Пари НН
holms918 0
10*. «Краснодар» и «Зенит» в топе. Итоги конкурса прогнозов за май пират Елизаветы 0

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь протон, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

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Источник: soccer.ru
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