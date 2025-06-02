«Краснодар» и «Зенит» в топе. Итоги конкурса прогнозов за май

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за май.
Победителем по итогам месяца стал пользователь КЭТиК. Второе место занял Ангел неБесГрешен. Замкнул топ-3 Uberboss.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|КЭТиК
|16882
|2.
|
|Ангел неБесГрешен
|11095
|3.
|Uberboss
|2824
|4.
|Zwerz
|2716
|5.
|Ximelin
|1744
|6.
|ДАША Д
|1422
|7*.
|
|69Haya96
|0
|8*.
|
|Zimmer
|0
|9*.
|
|holms918
|0
|10*.
|пират Елизаветы
|0
* — за счет доп. показателей.
Также призёром главного конкурса стал пользователь протон, занявший первое место в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.