«Краснодар» и «Зенит» в топе. Итоги конкурса прогнозов за май

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сегодня, 14:43

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за май.

Победителем по итогам месяца стал пользователь КЭТиК. Второе место занял Ангел неБесГрешен. Замкнул топ-3 Uberboss.

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь протон, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.