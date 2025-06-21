Компани — о победе над «Бока Хуниорс»: «Нам удалось справиться с эмоциями»

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вчера, 21:09

Главный тренер мюнхенской «Баварии» оценил игру своей команды в матче второго тура Клубного чемпионата мира против аргентинского «Бока Хуниорс».

Все уже видели, как тяжело европейским командам играть против южноамериканских. Думаю, сегодня мы сыграли действительно хорошо. Нам удалось справиться с эмоциями. Концовку матча провели очень зрело. Это было солидное выступление.

На вопрос, возможна ли ротация состава на третий матч в группе, Компани ответил:

Мне не нравится слово «ротация». Приоритет – выиграть группу. Посмотрим, как игроки будут себя чувствовать физически. У нас такие хорошие футболисты, что любая команда, которую мы выпустим на поле, будет сильной.

Напомним, что «Бавария» обыграла «Бока Хуниорс» со счётом 2:1.