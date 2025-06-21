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Мареска — о поражении «Челси»: «Игра полностью изменилась за 6 минут»

сегодня, 00:34
ФламенгоЛоготип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)3 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвёл итоги матча против «Фламенго» во втором туре группового этапа Клубного чемпионата мира.

Они заслужили победу. Мы попытались внести в игру что-то новое, сыграть с прицелом на будущее. Но игра полностью изменилась за шесть минут. К сожалению, пропустили дважды за короткий промежуток времени, затем была красная карточка. Мы пытались отыграться. Поздравляю «Фламенго». У нас есть ещё один матч в группе, постараемся победить.

«Фламенго» обыграл «Челси» со счётом 3:1, благодаря победе набрал 6 очков и занимает первое место в группе D. «Челси» на втором месте с 3 очками.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:56
Это футбол, а бразильцы всегда умели играть...
Comentarios
Comentarios ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
сегодня в 03:31
Этот сам не уйдет вцепился как клещ
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 01:28, ред.
"Мы попытались внести в игру что-то новое, сыграть с прицелом на будущее." - за весь сезон ничего нового не внёс, команда деградировала, а тут он решил внести... Клоун, вали обратно в шип и забери с собой Джаксона и Санчеза
Comentarios
Comentarios ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 01:13
Угловой назначить можно
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:59
"Шесть минут... Шесть минут...
Разобраться если строго,
Даже в эти шесть минут
Можно сделать очень много."...)
Comentarios
Comentarios ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:45
Сдается мне что европе решили показать у нас футбол тоже есть
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:42
Что происходит с европейскими клубами? Неужели смена часового пояса так сильно повлияло на них?
Гость
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