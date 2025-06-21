Мареска — о поражении «Челси»: «Игра полностью изменилась за 6 минут»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвёл итоги матча против «Фламенго» во втором туре группового этапа Клубного чемпионата мира.
Они заслужили победу. Мы попытались внести в игру что-то новое, сыграть с прицелом на будущее. Но игра полностью изменилась за шесть минут. К сожалению, пропустили дважды за короткий промежуток времени, затем была красная карточка. Мы пытались отыграться. Поздравляю «Фламенго». У нас есть ещё один матч в группе, постараемся победить.
«Фламенго» обыграл «Челси» со счётом 3:1, благодаря победе набрал 6 очков и занимает первое место в группе D. «Челси» на втором месте с 3 очками.
Разобраться если строго,
Даже в эти шесть минут
Можно сделать очень много."...)
Разобраться если строго,
Даже в эти шесть минут
Можно сделать очень много."...)