Мареска — о поражении «Челси»: «Игра полностью изменилась за 6 минут»

Главный тренер «Челси» подвёл итоги матча против «Фламенго» во втором туре группового этапа Клубного чемпионата мира.

Они заслужили победу. Мы попытались внести в игру что-то новое, сыграть с прицелом на будущее. Но игра полностью изменилась за шесть минут. К сожалению, пропустили дважды за короткий промежуток времени, затем была красная карточка. Мы пытались отыграться. Поздравляю «Фламенго». У нас есть ещё один матч в группе, постараемся победить.