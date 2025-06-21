Нойер: «„Бавария“ — один из фаворитов Клубного чемпионата мира»

Голкипер мюнхенской «Баварии» оценил свою игру во втором туре группового этапа Клубного чемпионата мира против «Бока Хуниорс».

Я думаю, что провёл хороший матч в роли далеко выходящего вратаря. Также в первом тайме я сделал очень важный сейв при выходе один на один. Матч был непростым. Нам противостояла южноамериканская команда, против которых не так-то просто играть. Их фанаты были очень громкими, особенно во втором тайме, когда наши соперники сравняли счёт. С нетерпением жду следующих матчей. Я считаю, что мы одни из фаворитов этого турнира.