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Нойер: «„Бавария“ — один из фаворитов Клубного чемпионата мира»

вчера, 18:22
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 1Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока ХуниорсМатч завершен

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер оценил свою игру во втором туре группового этапа Клубного чемпионата мира против «Бока Хуниорс».

Я думаю, что провёл хороший матч в роли далеко выходящего вратаря. Также в первом тайме я сделал очень важный сейв при выходе один на один. Матч был непростым. Нам противостояла южноамериканская команда, против которых не так-то просто играть. Их фанаты были очень громкими, особенно во втором тайме, когда наши соперники сравняли счёт. С нетерпением жду следующих матчей. Я считаю, что мы одни из фаворитов этого турнира.

«Бавария» победила «Бока Хуниорс» со счётом 2:1 и вышла в плей-офф Клубного ЧМ.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 09:15
Предварительные игры свидетельствуют лишь о том, что команда вышла в следующий этап. Только и всего. Там соперники будут другие и играть будут по - другому.
pc6b6quq7t2n
pc6b6quq7t2n
сегодня в 00:23, ред.
Ну, здесь сложно не согласиться. Тем более, в отличии от других "европейцев" проблем с недонастроем у них нет.
z5svwbzf79fr
z5svwbzf79fr
вчера в 20:22
Теоретически Бавария везде среди фаворитов, но не всегда таковой является, по первому матчу нельзя судить
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:43
На фоне испано-французских пешеходов - да!
Capral
Capral
вчера в 18:29
Ману, меньше слов. Хорошо, что ты уверен в себе- это радует. Удачи тебе и твоей Баварии!!!!!!! Мусика берегите!!!!!!!
Гость
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