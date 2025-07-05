Первая проверка для сменщика Индзаги. Конфликт лидеров, риск потерь – у «Интера» проблемы

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сегодня, 12:53

Череда тяжёлых испытаний.

Киву в тени Индзаги – это неизбежно

Сам Симоне первое время в «Интере» работал в таком же положении – ему было необходимо выйти из тени Антонио Конте, который вернул «нерадзурри» в ряд грандов. Этому способствовало время. Симоне играл по той же схеме с тремя центральными защитниками, постепенно обновлял костяк команды, причём на второй сезон в клубе вывел миланцев в финал Лиги чемпионов – за четыре сезона Индзаги в команде «Интер» дважды оказывался в финале главного еврокубка. Вдобавок «нерадзурри» взяли долгожданный титул в Серии А, дважды завоевали Кубок Италии и трижды национальный Суперкубок.

Время и системный подход сделали «Интер» командой Индзаги – теперь успехи и развитие клуба ассоциировалось напрямую с Симоне. И как летом 2021 года он приходил в тень Конте, этим летом Кристиан Киву приходит под тень достижений Индзаги. Это тяжёлое, но естественное испытание. С таким же годом ранее столкнулся Арне Слот, а теперь готовится столкнуться Эрик тен Хаг. Молодому специалисту необходима проверка на прочность, иначе как понять, что он готов тренировать топ-клуб?

На Думфриса заглядывается «Барса»

Уже на первых порах молодой менеджер сталкивается с трудностями работы под давлением. «Интер» – топ-клуб, но не такой уж богатый. «Нерадзурри» живут по средствам и выжимают максимум из рынка свободных агентов, аренд молодёжи. Соответственно, и бороться за сохранение лидеров довольно тяжело.

Дензел Думфрис давно на радарах европейских грандов. МЮ несколько раз пытался подписать латераля, когда команду тренировал тен Хаг. Теперь голландец набрался опыта и стал приносить результат в решающих играх. В полуфинале против «Барсы» он вообще выдал оверперформанс – дубль и голевая в первом матче, ассистентский дубль в ответной встрече. И теперь те же каталонцы рассматривают возможность трансфера.

Пока единственное, что спасает миланцев, это прописанная в контракте Дензела компенсация в 25 млн евро, которую «Барса» не может осилить. Если бы дело дошло до прямых переговоров с игроком, удержать его было бы невозможно – сейчас в «Барсе» куда больше перспектив.

Чалханоглу готовится к уходу

С Хаканом другая проблема. Да, это лидер «нерадзурри» в самом соку, но после длительной карьеры в Европе полузащитник задумывается о пенсии и хочет перебраться поближе к родине. Он уже боролся за место в основе «Карлсруэ» и «Гамбурга», брал на себя бремя лидера «Байера», затем поиграл за оба миланских клуба. В таком возрасте Хакан ещё способен делать разницу, плюс полезен его опыт. Да и заработать можно неплохо: «нерадзурри» оценивает хавбека в 35-40 миллионов евро.

Конечно, Хакан полезнее для «Интера» своим присутствием, теми качествами, которые он даёт команде на поле. Профит от продажи будет меньше, поскольку игрока с таким же футбольным интеллектом и функционалом будет тяжело найти. Но удерживать турка уже просто невозможно. К футболисту проявляет предметный интерес «Галатасарай», при этом многое сводится к условиям «нерадзурри», и по сумме компенсации согласия достигнуть не удаётся. Турки торгуются и предлагают 30 млн евро, «Интер» устроит только 40+ миллионов. Хакан ожидает результата переговоров, имея при этом на руках предложение от «Аль-Хиляля».

Конфликт между лидерами

На этом фоне разросся и конфликт в команде. После вылета «Интера» с КЧМ Лаутаро Мартинес заявил:

Посыл простой: кто хочет остаться – оставайтесь, кто не хочет – уходите. Мы бьемся за значимую футболку и должны стремиться к важным целям.

В этом считывалось обращение к Чалханоглу, и тот ответил:

Что меня удивило еще больше, так это последовавшие за поражением слова. Слова, которые ранят. Слова, которые разделяют, а не объединяют. За всю свою карьеру я никогда не искал оправданий. Я всегда брал на себя ответственность. Я играл, несмотря на боль, и вел команду, особенно в трудные моменты, не словами, а действиями. Я всегда проявлял уважение как на поле, так и за его пределами. И считаю, что в футболе, как и в жизни, истинная сила заключается в проявлении уважения, особенно когда эмоции зашкаливают.

На этом фоне потребовалось включение Киву: до начала сезона не так много времени, в раздевалке должно быть единство, а не ссоры. Кристиан провёл экстренное собрание, на котором потребовал объяснений от сторон конфликта и остальных игроков. К этому моменту Лаутаро и Чалханоглу созвонились и успели обсудить конфликт лично, при этом последствия стычки ещё наверняка будут прослеживаться.

Обойма требует омоложения

Вместе с тем понятно, что обойме остро необходимо обновление. В центре поля играют регулярно Барелла, Чалханоглу и Мхитарян, двум последним уже за 30 (Генриху вообще 36), в обойме остаются игроки по типу Дармиана и Тареми, которым тоже за 30. В то же время не так много молодых игроков, которые уже бы могли делать разницу.