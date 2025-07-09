«Интер» намерен купить форварда «Челси» Нкунку

Миланский «Интер» следит за нападающим «Челси» Кристофером Нкунку.
По информации источника, 27-летний форвард лондонцев стал одним из главных кандидатов «чёрно-синих» для усиления атакующей линии.
В прошедшем сезоне Нкунку сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.
Ранее сообщалось о том, что переговоры с игроком ведёт «Манчестер Юнайтед».
Что касается Интер, то я пока не понимаю, во что будет играть Интер Киву!? Матчи на КЧМ ответа мне не дали. Если это останется Интер Индзаги, то Нкунку отлично бы вписался в этот футбол, а вот если Киву поменяет тактику, то тут большой вопрос...
Что касается Интер, то я пока не понимаю, во что будет играть Интер Киву!? Матчи на КЧМ ответа мне не дали. Если это останется Интер Индзаги, то Нкунку отлично бы вписался в этот футбол, а вот если Киву поменяет тактику, то тут большой вопрос...