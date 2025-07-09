«Интер» намерен купить форварда «Челси» Нкунку

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вчера, 19:34

Миланский «Интер» следит за нападающим «Челси» .

По информации источника, 27-летний форвард лондонцев стал одним из главных кандидатов «чёрно-синих» для усиления атакующей линии.

В прошедшем сезоне Нкунку сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось о том, что переговоры с игроком ведёт «Манчестер Юнайтед».