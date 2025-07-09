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«Интер» намерен купить форварда «Челси» Нкунку

вчера, 19:34

Миланский «Интер» следит за нападающим «Челси» Кристофером Нкунку.

По информации источника, 27-летний форвард лондонцев стал одним из главных кандидатов «чёрно-синих» для усиления атакующей линии.

В прошедшем сезоне Нкунку сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось о том, что переговоры с игроком ведёт «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:52
После тяжелой травмы, которую получил Джамал Мусиала, Баварии стоило бы обратить внимание на Кристофера! Он отлично знаком с Бундеслигой, именно там он сверкал, и возможно данный трансфер помог бы и игроку, и клубу!
Что касается Интер, то я пока не понимаю, во что будет играть Интер Киву!? Матчи на КЧМ ответа мне не дали. Если это останется Интер Индзаги, то Нкунку отлично бы вписался в этот футбол, а вот если Киву поменяет тактику, то тут большой вопрос...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:59, ред.
Мне кажется, что Нкунку довольно проблемный нападающий, когда речь заходит о коллективной игре. Кроме того Кристофера тяжело заставить отрабатывать в защите. Впрочем, это лишь моё мнение, возможно я смотрел не самые лучшие его матчи. У него есть его главное преимущество - он ещё молодой человек, который находится на пике карьеры.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 19:49
На хрена он нужен!
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