Рэшфорд интересен «Фенербахче»

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вчера, 18:45

Главный тренер «Фенербахче» хочет видеть в своей команде из «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, португальский специалист лично провёл телефонную беседу с 27-летним футболистом в надежде уговорить его на переход. Разговор оказал положительное воздействие на англичанина, переговоры продолжатся. Сообщается, что стамбульский клуб готов взять форварда «красных дьяволов» в аренду с опцией выкупа.

В прошедшем сезоне Рэшфорд сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 9 голевых передач.

Ранее сообщалось о желании футболиста уйти в «Барселону».