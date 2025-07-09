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Рэшфорд интересен «Фенербахче»

вчера, 18:45

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо хочет видеть в своей команде Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, португальский специалист лично провёл телефонную беседу с 27-летним футболистом в надежде уговорить его на переход. Разговор оказал положительное воздействие на англичанина, переговоры продолжатся. Сообщается, что стамбульский клуб готов взять форварда «красных дьяволов» в аренду с опцией выкупа.

В прошедшем сезоне Рэшфорд сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 9 голевых передач.

Ранее сообщалось о желании футболиста уйти в «Барселону».

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:09, ред.
Моуриньо думает, что ему будет по силам реанимировать карьеру уже фактически списанного игрока? И правда, в психологическом плане Жозе обладает многими качествами. Португалец способен заставить любого человека работать на пределе своих возможностей. Только вот вопрос, а захочет ли Рэшфорд полностью отдать себя футболу? Кстати, Маркусу стоит значительно умерить свои финансовые потребности. Посмотрим, чем закончится эта история.
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