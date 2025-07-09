 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2025/2026

«Фиорентина» постарается сохранить Кина, существенно увеличив зарплату

вчера, 22:26

Итальянская «Фиорентина» надеется сохранить в своем составе нападающего Моизе Кина.

Как сообщает источник, флорентийский клуб планирует заключить с форвардом сборной Италии новый контракт, существенно увеличив зарплату. Если Кин останется в «Фиорентине», то ему будут платить 4 миллиона евро за сезон вместо нынешних 2,2 млн.

В минувшем сезоне Моисе стал лучшим бомбардиром «фиалок». В 44 матчах он забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи. «Фиорентина» приобрела форварда у «Ювентуса» летом прошлого года за 13 млн евро.

Подписывайся в ВК
Все новости
Антони Эланга успешно прошёл медицинское обследование в «Ньюкасле»
Вчера, 21:58
Слухи«Интер» собирается перехватить Асенсио у «Милана»
Вчера, 21:25
Слухи«Ювентус» хочет купить Адейеми у «Боруссии»
Вчера, 20:50
СлухиЧалханоглу поставил «Интеру» ультиматум и требует продать его
Вчера, 20:07
Слухи«Интер» намерен купить форварда «Челси» Нкунку
Вчера, 19:34
СлухиКудус скоро присоединится к «Тоттенхэму»
Вчера, 19:13
 
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:30
Это его обрадует - это точно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 