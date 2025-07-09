«Фиорентина» постарается сохранить Кина, существенно увеличив зарплату

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вчера, 22:26

Итальянская «Фиорентина» надеется сохранить в своем составе нападающего .

Как сообщает источник, флорентийский клуб планирует заключить с форвардом сборной Италии новый контракт, существенно увеличив зарплату. Если Кин останется в «Фиорентине», то ему будут платить 4 миллиона евро за сезон вместо нынешних 2,2 млн.

В минувшем сезоне Моисе стал лучшим бомбардиром «фиалок». В 44 матчах он забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи. «Фиорентина» приобрела форварда у «Ювентуса» летом прошлого года за 13 млн евро.