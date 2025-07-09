«Ювентус» хочет купить Адейеми у «Боруссии»

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вчера, 20:50

«Ювентус» следит за из дортмундской «Боруссии».

По информации источника, туринский клуб уже рассматривал трансфер 23-летнего нападающего в прошлом году, но тогда стороны не смогли договориться. На этот раз достичь соглашения может быть проще. Игрок стал ближе к истечению срока контракта, а дортмундцы охотнее прислушиваются к потенциальным предложениям. Кроме того, дополнительным подспорьем для заключения сделки могут стать хорошие отношения между клубами, которые 10 августа проведут товарищеский матч между собой.

В прошедшем сезоне Адейеми сыграл 25 матчей в Бундеслиге, забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.