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«Ювентус» хочет купить Адейеми у «Боруссии»

вчера, 20:50

«Ювентус» следит за Каримом Адейеми из дортмундской «Боруссии».

По информации источника, туринский клуб уже рассматривал трансфер 23-летнего нападающего в прошлом году, но тогда стороны не смогли договориться. На этот раз достичь соглашения может быть проще. Игрок стал ближе к истечению срока контракта, а дортмундцы охотнее прислушиваются к потенциальным предложениям. Кроме того, дополнительным подспорьем для заключения сделки могут стать хорошие отношения между клубами, которые 10 августа проведут товарищеский матч между собой.

В прошедшем сезоне Адейеми сыграл 25 матчей в Бундеслиге, забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.

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