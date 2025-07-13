ФИФА обсудила с профсоюзами предоставление отпуска игрокам в конце сезона

Международная федерация футбола (ФИФА) во главе с президентом Джанни Инфантино в Нью-Йорке провела встречи с представителями нескольких профсоюзов игроков со всего мира.
Обсуждались ключевые вопросы, касающиеся здоровья игроков (как мужчин, так и женщин). Особое внимание было уделено отдыху и восстановлению футболистов, а также соревнованиям в рамках Международного календаря матчей (IMC).
Существует общее мнение, что между матчами должно быть не менее 72 часов отдыха, а игрокам необходимо иметь не менее 21 дня отпуска в конце каждого сезона. Этот период должен регулироваться индивидуально каждым клубом и игроками, в зависимости от их календаря и действующих коллективных договоров.
Кроме того, следует планировать один день отдыха в неделю, но при этом подход к этому должен быть прагматичным.
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