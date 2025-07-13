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ФИФА обсудила с профсоюзами предоставление отпуска игрокам в конце сезона

вчера, 17:26

Международная федерация футбола (ФИФА) во главе с президентом Джанни Инфантино в Нью-Йорке провела встречи с представителями нескольких профсоюзов игроков со всего мира.

Обсуждались ключевые вопросы, касающиеся здоровья игроков (как мужчин, так и женщин). Особое внимание было уделено отдыху и восстановлению футболистов, а также соревнованиям в рамках Международного календаря матчей (IMC).

Существует общее мнение, что между матчами должно быть не менее 72 часов отдыха, а игрокам необходимо иметь не менее 21 дня отпуска в конце каждого сезона. Этот период должен регулироваться индивидуально каждым клубом и игроками, в зависимости от их календаря и действующих коллективных договоров.

Кроме того, следует планировать один день отдыха в неделю, но при этом подход к этому должен быть прагматичным.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:36
а Васька слушает, да ест ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:29

)))
Гость
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