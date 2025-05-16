Инфантино — о клубном чемпионате мира: «США будут не рады нарушителям»

Президент ФИФА высказался о предстоящем клубном чемпионате мира:

Америка приветствует весь мир у себя. И игроков, и всех вовлеченных, и также всех болельщиков. Это исходит не от меня, а от американского правительства. Всем рады в этой стране. Очевидно, речь о тех, кто хочет приехать и принять участие в празднике футбола, хорошо провести время, поучаствовать в чемпионате мира среди клубов. А тем, кто хочет приехать и создать проблемы, им не рады, они не приветствуются нигде в мире. Позвольте мне прояснить это – такие люди не приветствуются и в футболе. Мы хотим, чтобы люди, создающие проблемы, ушли из футбола.