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Инфантино — о клубном чемпионате мира: «США будут не рады нарушителям»

вчера, 19:22

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о предстоящем клубном чемпионате мира:

Америка приветствует весь мир у себя. И игроков, и всех вовлеченных, и также всех болельщиков. Это исходит не от меня, а от американского правительства. Всем рады в этой стране. Очевидно, речь о тех, кто хочет приехать и принять участие в празднике футбола, хорошо провести время, поучаствовать в чемпионате мира среди клубов. А тем, кто хочет приехать и создать проблемы, им не рады, они не приветствуются нигде в мире. Позвольте мне прояснить это – такие люди не приветствуются и в футболе. Мы хотим, чтобы люди, создающие проблемы, ушли из футбола.

ЧМ среди клубов пройдет в США и стартует в ночь на 15 июня, а завершится 13 июля.

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adekvat
adekvat
вчера в 21:18
Это он о чем и ком, не понял.
Capral
Capral
вчера в 20:03
Да отобрать у них чемп и все дела. Нашли место, где ЧМ проводить. Пусть играют- в свой, американский футбол, а Соккер оставят в покое. Всё им надо.
Гость
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