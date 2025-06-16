В ФИФА считают, что первый матч Клубного ЧМ прошёл с оглушительным успехом

Международная федерация футбола считает, что матч открытия Клубного чемпионата мира 2025 года прошёл с оглушительным успехом.
В первой игре турнира 15 июня встречались египетский «Аль-Ахли» и «Интер Майами», она завершилась вничью 0:0. Пресс-служба ФИФА также отмечает:
Мы стали свидетелями захватывающего матча открытия между «Аль-Ахли» и «Интер Майами», который прошёл в потрясающей атмосфере на переполненном стадионе «Хард Рок» в Майами. На настоящем празднике футбола перед 60 927 зрителями и мировой телеаудиторией обе команды и те, кто просто пришёл, чтобы стать частью истории, привнесли свой энтузиазм, краски и страсть в открытие этой новой главы для мирового клубного футбола.
Конечно хорошо. Плохо другое- Бавария играет без ярко выраженного нападающего, без лидера. Мусиала- старается, обостряет, моторит, но он не форвард. Вроде, руководство в поисках забивного напа, но в Баварии всегда и всё очень долго и всегда жмутся на бабки. Если бы не появился спрос на Мусиалу, они бы и ему зарплату не подняли. Но коллективный футбол в Баварии стал лучше, интереснее, чем был при Тухеле...
Конечно хорошо. Плохо другое- Бавария играет без ярко выраженного нападающего, без лидера. Мусиала- старается, обостряет, моторит, но он не форвард. Вроде, руководство в поисках забивного напа, но в Баварии всегда и всё очень долго и всегда жмутся на бабки. Если бы не появился спрос на Мусиалу, они бы и ему зарплату не подняли. Но коллективный футбол в Баварии стал лучше, интереснее, чем был при Тухеле...