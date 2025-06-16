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В ФИФА считают, что первый матч Клубного ЧМ прошёл с оглушительным успехом

вчера, 08:28
Аль-АхлиЛоготип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)0 : 0Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

Международная федерация футбола считает, что матч открытия Клубного чемпионата мира 2025 года прошёл с оглушительным успехом.

В первой игре турнира 15 июня встречались египетский «Аль-Ахли» и «Интер Майами», она завершилась вничью 0:0. Пресс-служба ФИФА также отмечает:

Мы стали свидетелями захватывающего матча открытия между «Аль-Ахли» и «Интер Майами», который прошёл в потрясающей атмосфере на переполненном стадионе «Хард Рок» в Майами. На настоящем празднике футбола перед 60 927 зрителями и мировой телеаудиторией обе команды и те, кто просто пришёл, чтобы стать частью истории, привнесли свой энтузиазм, краски и страсть в открытие этой новой главы для мирового клубного футбола.

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Все комментарии
Икарус
Икарус
вчера в 19:16
Великий матч от самого распиаренного игрока в истории. Даже не он сам, а его мощная команда не может забить даже гол клубу из СА, а очный матч Роналду он проиграл 6-0. Какой турнир, такой и матч открытия.
Agamaga005
Agamaga005 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 18:20
Наверное без Роналду турнир, поэтому оглушительный успех. Вот в Саудовской Аравии на стадион не особо ходят, даже просят покинуть Аль-Наср "тащера", типо с лидерскими качествами, который проиграл все финалы в Аравии. К тому же он проиграл по всем статьям Месси.
амурец
амурец
вчера в 16:52
Интернсно кого этот успех оглушил? Команда не лучшая из верблюжей лиги и совсем не лучшая команда (не понятно почему попавшая на этот турнир) из лиги слесарей и гинекологов, и даже команде не лучшей из верблюжей лиги не смог забить типа лучший футболист в истории, а по сути просто самый распиаренный балласт так в чем оглушительный успех?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:23
Почему КЧ проводят не в Африке?
Или Европе на крайний случай?
Потому что Никто не принесет Евро, чтобы посмотреть как команда первой десятки футбольного рейтинга будет гонять, как лиса кур в курятнике, "футболистов" (почтальон, агент недвижимости, продавец противозачаточных и т.д.) из второй, третьей.... сотни того же рейтинга.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:11, ред.
Начинал смотреть все матчи...
Но сколько не говори "халва" во рту слаще не станет!
Как и коллега получил удовольствие от встречи Палмейрас - Порту, остальные... присоединяюсь к оценке критиков - футбольный ширпотреб....
Какая игра могла быть в 29 - ти градусную жару? Да ещё и с КК?
Или тренировочные шары Баварии в лузу аборигенов? С таким же успехом мну бы мог обыграть последних в Плейстейшен!
Перед нами очень яркий пример, в исполнении янки, как делать деньги!
Вначале бешеная реклама, а потом несите пиастры в кассу дядюшки Сэма!
И на относительную новизну, можно сказать диковинку, собралось по 60-80 тыщщщщ зрителей, для которых футбол в их жизни был далеко не на первом месте... ("американский" футбол не в счёт)
В общем идет мировое разводилово, в котором вольно и невольно вынуждены принимать участие клубы. И если присмотреться, лично мну не видит где у них будет отпуск (отдых) с учетом всех турниров....
Футбольные функционеры прилично качнут денег на этом шоу, благо печатный станок напечатал с избытком купюр с портрэтами президентов.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 12:40
Думаю, что турнир очень интересный и за ним следят миллионы болельщиков по всему миру. Несмотря на сомнения различных критиков, что якобы это очередной ненужный турнир и что команды не будут выкладываться на нем в полную силу, весь их скептицизм не оправдывается. Все играют на максимум и хотят победить. Этот турнир свежий и он смотрится интереснее Лиги Чемпионов, где каждый год играют практически одни и те же клубы, которые уже всем поднадоели, а на КЧМ можно увидеть совсем новый футбол в исполнении таких команд как Окленд, Аль-Ахли или Ботафого. Будем и дальше наблюдать за этим зрелищем.
lotsman
lotsman
вчера в 11:44
С таким же успехом, с каким прошёл в Нью Йорке военный парад, в честь чьего то дня рождения.)
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:33
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:19
Позоже мы смотрели разные матчи открытия))))
Смотрел матч открытия, уровень игры так себе, смотрел матч Бавария - Окленд, после первого тайма смотреть перестал, там было настоящее немецкое порно с новозеландскими любителями....
Палмейрас Порту, вот это был самый толковый матч, играли зрелищно, его я посмотрел полностью!
Посмотрел матч ПСЖ - АМ, вот первый матч который как ожидалось можно было глянуть полностью, но его так же после первого тайма перестал смотреть....по игре было ясно, что Париж победит....
Короче, сейчас проходит молодежный ЧЕ U21, вот там матчи намного интереснне, советую смотреть следить за этим турниром!!!! Странно, почему soccer не оповещает о нем
catal
catal
вчера в 10:58, ред.
У меня есть смутные сомнения.
Американцы обожают контрасты. Это единственное что их привлекает.
Пирамидка с доллара, опирающаяся на дно.
Как в фильмах Ван Дама про битву боевых единоборств, не борьба соперников фейр-плей, а мочилово слабаков с отбором элитарных карателей для финалов.
Скорее всего слабые команды пригласили для этого.
Поэтому матчи проходят в США. На ПСЖ-Атлетико было 80 тыс. американцев.
На Аль-Ахли-Интер Майами 60 тыс.
Футбол ли это... Чемпионат ли... Или это ММА?
Capral
Capral ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 10:51, ред.
Да, я чуть не оглох, до сих пор в ухе стреляет.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:42
Прям уж оглушительный?
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 10:13
Приветствую, Володя!!!
Конечно хорошо. Плохо другое- Бавария играет без ярко выраженного нападающего, без лидера. Мусиала- старается, обостряет, моторит, но он не форвард. Вроде, руководство в поисках забивного напа, но в Баварии всегда и всё очень долго и всегда жмутся на бабки. Если бы не появился спрос на Мусиалу, они бы и ему зарплату не подняли. Но коллективный футбол в Баварии стал лучше, интереснее, чем был при Тухеле...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 09:56
Приветствую Виктор! Так это же хорошо когда команда не зависит от одного человека! Даже здорово))
112910415
112910415
вчера в 09:53
" вот уж действительно --
всё относительно ..."
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:41
Залипуха а не матч
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:27, ред.
Мы стали свидетелями захватывающего матча открытия между «Аль-Ахли» и «Интер Майами»

Более "захватывающего" матча я ещё не встречал. Две полулюбительские команды, в одной из которых пол команды футбольных пенсионеров, передвигающихся по полю со скоростью чуть быстрее улитки, а в другой футболисты уровня местной ДЮСШ, для которых сам факт играть на одном турнире с европейскими командами, - уже самое грандиозное событие в истории клуба, - это по версии организаторов турнира оглушительный успех.

Или Матч Баварии с командой из Автралии, где уровень развития футбола примерно на том же уровне, что у нас, к примеру, бейсбола или кёрлинга. Это действо вообще напоминало ситуацию, когда здоровые, взрослые, немного подвыпившие дядьки зашли на детскую площадку среднестатистического двора, и решили местным школярам начальных классов показать "мастер-класс".

Не знаю, кому такое может быть интересно, но уж точно не футбольным болельщикам.
Capral
Capral ответ catal (раскрыть)
вчера в 09:26
В Баварии ситуация другая. Компани сознательно отходит от Кейна, перестраивает игру на общекомандную, независящую от Кейна. Конечно, свои голы Кейн забьет, но сейчас, он в атаке Баварии уже не лидер. И надо сказать, что команда только выигрывает от этого...
catal
catal ответ Capral (раскрыть)
вчера в 09:22
Кейну проще, ему бегать не нужно. Если голевое чутье растеряет - все в утиль... Но это один матч, посмотрим что будет дальше. Не думаю, что как в Майами у Баварии есть только один игрок бьющий по воротам и не дающий больше бить никому, потому что он суперзвезда и друг шейхов, покупающих кубки.
У Кейна такого статуса нет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:22
По другому нельзя говорит))) после завершения КЧМ скажут, что турнир принес супердтходы. ФИФА бесконтрольна
Capral
Capral ответ catal (раскрыть)
вчера в 09:17, ред.
Кейн тоже.
А пистон ещё грозится на ЧМ сыграть.
catal
catal
вчера в 09:14, ред.
Месси даже самой слабой команде мира не смог забить. Ужас.
Вот как бывает, когда человека держат в команде только ради рекламы, а он давно уже забыл что такое футбол.
5 ударов Месси, почти все мимо ворот. 2 раза ударил Суарес. И некоторые игроки трусливо попытались ударить по разу. "Так победим" думал старичок.
4 желтые карточки за грубость против еле-еле пытающихся играть в футбол арабов, ударивших по воротам Майами 7 раз.
drug01
drug01
вчера в 08:53
А голов то не было???
112910415
112910415
вчера в 08:51
без оглушительного !
Capral
Capral
вчера в 08:44
Что они несут, какой оглушительный успех? Вероятно победа Баварии. Набрали х...й знает кого и считают это успехом, лицемеры.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:35
Успех был настолько оглушителен , что даже у меня находящимся на другом полушарии Земли , "заложило уши"...)))
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