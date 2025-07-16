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«Атлетико» объявил о трансфере полузащитника сборной США

вчера, 18:00

Пресс-служба «Атлетико» объявила о трансфере полузащитника «Бетиса» Джонни.

Сумма перехода составила 24 млн евро. Контракт с игроком подписан до лета 2030 года. На счету Джонни 22 матча в составе сборной США.

«Атлетико» объявил о трансфере полузащитника сборной США

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:59
Чё то мелкие покупки делает АТМ. Для конкуренции с Реалом и Барсой, нужны более сильные игроки
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:28
вот как.
была новость, что миллиардер Стивен Росс покупает Атлетико.
и клуб сразу привлекает в свои ряды американских футболистов.
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