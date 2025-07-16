«Атлетико» объявил о трансфере полузащитника сборной США

Пресс-служба «Атлетико» объявила о трансфере полузащитника «Бетиса» Джонни.
Сумма перехода составила 24 млн евро. Контракт с игроком подписан до лета 2030 года. На счету Джонни 22 матча в составе сборной США.
Пресс-служба «Атлетико» объявила о трансфере полузащитника «Бетиса» Джонни.
Сумма перехода составила 24 млн евро. Контракт с игроком подписан до лета 2030 года. На счету Джонни 22 матча в составе сборной США.
была новость, что миллиардер Стивен Росс покупает Атлетико.
и клуб сразу привлекает в свои ряды американских футболистов.
была новость, что миллиардер Стивен Росс покупает Атлетико.
и клуб сразу привлекает в свои ряды американских футболистов.