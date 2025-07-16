«Атлетико» объявил о переходе Альмады, которым интересовался «Зенит»

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сегодня, 00:07

Нападающий сборной Аргентины станет игроком мадридского «Атлетико».

Клуб из столицы Испании официально объявил о завершении переговоров с бразильским «Ботафого». В ближайшее время 24-летний аргентинец должен прилететь в Мадрид, пройти медосмотр и подписать контракт.

Ранее испанские газеты писали о трансфере за 40 млн евро, однако инсайдер сообщил о том, что «Атлетико» в итоге договорился о выкупе 50% прав на футболиста за 21 млн.

Альмадой в нынешнее межсезонье интересовался также и петербургский «Зенит», предлагая «Ботафого» 35 млн евро.