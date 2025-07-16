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«Атлетико» объявил о переходе Альмады, которым интересовался «Зенит»

сегодня, 00:07

Нападающий сборной Аргентины Тьяго Альмада станет игроком мадридского «Атлетико».

Клуб из столицы Испании официально объявил о завершении переговоров с бразильским «Ботафого». В ближайшее время 24-летний аргентинец должен прилететь в Мадрид, пройти медосмотр и подписать контракт.

Ранее испанские газеты писали о трансфере за 40 млн евро, однако инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что «Атлетико» в итоге договорился о выкупе 50% прав на футболиста за 21 млн.

Альмадой в нынешнее межсезонье интересовался также и петербургский «Зенит», предлагая «Ботафого» 35 млн евро.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:41
Альмадой в нынешнее межсезонье также интересовался питерский Зенит, который возглавляет Сергей Семак, под руководством которого Питербуржцы взяли серебряные медали
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:13
Симеоне: "нападающий нада, куплю Альмада"
6wd27gspfktq
6wd27gspfktq
сегодня в 05:05
Естественное желание человека быть там, где лучше.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 04:26
Оказывается Атлетико был среди претендентов на Альмаду. Игрок просто выбрал лучший вариант.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:25
крутой игрок.
если бы не проблемы Лиона с деньгами, французы бы его после аренды выкупили у Ботафого )) владелец обеих клубов Текстор
Capral
Capral
сегодня в 00:20, ред.
Ну написали бы проще: Альмада послал Зенит в известном направлении без дорожных знаков...
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