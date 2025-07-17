Саласар хочет перейти в «Зенит»

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вчера, 19:38

Полузащитник «Браги» заинтересовался переходом в «Зенит».

Его отец Хосе Саласар надеется на тёплый приём и презентацию на «Газпром-Арене», сожалея, что прошлой зимой трансфер не состоялся.

Отец доволен, что «Зенит» вновь рассматривает возможность подписания Родриго.