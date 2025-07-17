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Саласар хочет перейти в «Зенит»

вчера, 19:38

Полузащитник «Браги» Родриго Саласар заинтересовался переходом в «Зенит».

Его отец Хосе Саласар надеется на тёплый приём и презентацию на «Газпром-Арене», сожалея, что прошлой зимой трансфер не состоялся.

Отец доволен, что «Зенит» вновь рассматривает возможность подписания Родриго.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 07:59
А в первенстве СССР никаких легионеров не было, и ведь справлялись как-то неплохо...
А сколько великих мастеров рождалось!
Кто-то из времён ,,дикого капитализма" в 90-х придумал идею с легионерами у нас ввести и началось ... ,,Бабки" разум помутили окончательно! Ведь свой футбол убиваем окончательно из-за каких-то оборзевших кретинов!
Как быть после этого оптимистом , чего-то хорошего ждать от нашего футбола?
И здесь СМЕРШ нужен?
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
вчера в 23:07
    CSKA2012
    CSKA2012
    вчера в 22:38
    Чувствуется что Зенит хочет взять реванш и иметь сразу два равноценных состава на кубок и рпл, ой буду ржать и там и там 79***ся )))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:35
    Уважаемый , Ваш сарказм греет душу и вселяет оптимизм.!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 22:22
    Всё таки прокатил новый...ужесточенный лимит ....
    33 иностранца в заявке и 11 на поле...
    .
    Брулин
    Брулин
    вчера в 20:12
    Как Семак думает с этим нашествием южно американцев справляться, надо срочно тренера из Бразилии
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 19:47
    А куда их столько саласаров зениту....еще один фарм клуб слепить...)
    Гость
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