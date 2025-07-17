Саласар хочет перейти в «Зенит»

Полузащитник «Браги» Родриго Саласар заинтересовался переходом в «Зенит».
Его отец Хосе Саласар надеется на тёплый приём и презентацию на «Газпром-Арене», сожалея, что прошлой зимой трансфер не состоялся.
Отец доволен, что «Зенит» вновь рассматривает возможность подписания Родриго.
А сколько великих мастеров рождалось!
Кто-то из времён ,,дикого капитализма" в 90-х придумал идею с легионерами у нас ввести и началось ... ,,Бабки" разум помутили окончательно! Ведь свой футбол убиваем окончательно из-за каких-то оборзевших кретинов!
Как быть после этого оптимистом , чего-то хорошего ждать от нашего футбола?
И здесь СМЕРШ нужен?
А сколько великих мастеров рождалось!
Кто-то из времён ,,дикого капитализма" в 90-х придумал идею с легионерами у нас ввести и началось ... ,,Бабки" разум помутили окончательно! Ведь свой футбол убиваем окончательно из-за каких-то оборзевших кретинов!
Как быть после этого оптимистом , чего-то хорошего ждать от нашего футбола?
И здесь СМЕРШ нужен?
33 иностранца в заявке и 11 на поле...
.
33 иностранца в заявке и 11 на поле...
.