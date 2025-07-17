«Фламенго» возобновил переговоры с «Динамо» о трансфере Карраскаля

Лидер чемпионата Бразилии «Фламенго» возобновил переговоры с московским «Динамо» о переходе полузащитника сборной Колумбии Хорхе Карраскаля.
Как сообщает источник, шансы на трансфер растут. Все будет зависеть от того, смогут ли бразильцы предоставить весомые банковские гарантии получения денег российской стороной.
Ранее СМИ сообщали о том, что «Фламенго» предлагал «Динамо» 12 миллионов евро, однако «бело-голубые» ответили отказом.
Два года назад Карраскаль перешел в «Динамо» из ЦСКА за 3,5 млн. В минувшем сезоне колумбиец забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач в 35 матчах.
Можно пару-тройку Карраскалей прикупить...
Можно пару-тройку Карраскалей прикупить...