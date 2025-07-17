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«Фламенго» возобновил переговоры с «Динамо» о трансфере Карраскаля

вчера, 15:27

Лидер чемпионата Бразилии «Фламенго» возобновил переговоры с московским «Динамо» о переходе полузащитника сборной Колумбии Хорхе Карраскаля.

Как сообщает источник, шансы на трансфер растут. Все будет зависеть от того, смогут ли бразильцы предоставить весомые банковские гарантии получения денег российской стороной.

Ранее СМИ сообщали о том, что «Фламенго» предлагал «Динамо» 12 миллионов евро, однако «бело-голубые» ответили отказом.

Два года назад Карраскаль перешел в «Динамо» из ЦСКА за 3,5 млн. В минувшем сезоне колумбиец забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач в 35 матчах.

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Все комментарии
Ев17
Ев17
вчера в 20:27
уже избавьтесь от этого лентяя, игрок хоть и со способностями, но пусть едет, армейцы молодцы, сбагрили
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:29, ред.
Первый транш от Зенита...за Жерсона приземлился...
Можно пару-тройку Карраскалей прикупить...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:43
Удивительные ребята в Динамо, ему цена пятерка, а они держат его
Брулин
Брулин
вчера в 16:38
Если срастётся то для Динамо это хорошая сделка.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:31
Да отдайте этого кренделя .😜
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