«Фламенго» возобновил переговоры с «Динамо» о трансфере Карраскаля

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вчера, 15:27

Лидер чемпионата Бразилии «Фламенго» возобновил переговоры с московским «Динамо» о переходе полузащитника сборной Колумбии .

Как сообщает источник, шансы на трансфер растут. Все будет зависеть от того, смогут ли бразильцы предоставить весомые банковские гарантии получения денег российской стороной.

Ранее СМИ сообщали о том, что «Фламенго» предлагал «Динамо» 12 миллионов евро, однако «бело-голубые» ответили отказом.