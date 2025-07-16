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Болельщики «Кристал Пэлас» вышли на протест после исключения клуба из ЛЕ

вчера, 13:31

Болельщики «Кристал Пэлас» собрались возле стадиона «Селхерст Парк», чтобы протестовать против решения УЕФА об исключении клуба из Лиги Европы.

Сообщается, что сотни недовольных фанатов прошли маршем по улицам южного Лондона во вторник, размахивая баннерами, скандируя и используя пиротехнику.

«Орлы» выиграли Кубок Англии в прошлом сезоне и получили право сыграть во втором по уровню еврокубковом турнире, однако в итоге не были допущены до участия, поскольку УЕФА пришёл к выводу, что были нарушены правила, запрещающие выступать в одном соревновании командам с общим владельцем. При этом клуб сможет выступить в Лиге конференций.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:57
По большому счету КП проигрывает только в деньгах из-за этого решения. Но болельщикам всегда хочется видеть титулы своей команды, а в ЛК есть шанс взять такой редкий для клуба трофей. Да и футболистам приятнее будет играть за реальный кубок, а не просто почувствовать атмосферу "европейского футбола".... Ну а так что, не думаю, что для Пэлас это прям обидно. Все-таки первый в истории трофей важнее был. Если б из ЛЧ исключили, было б обидно, а так между ЛЕ и ЛК большой разницы нет, посмотрите хотя б, какие команды разыгрывали ЛК в финалах....
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