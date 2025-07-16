Болельщики «Кристал Пэлас» вышли на протест после исключения клуба из ЛЕ

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вчера, 13:31

Болельщики «Кристал Пэлас» собрались возле стадиона «Селхерст Парк», чтобы протестовать против решения УЕФА об исключении клуба из Лиги Европы.

Сообщается, что сотни недовольных фанатов прошли маршем по улицам южного Лондона во вторник, размахивая баннерами, скандируя и используя пиротехнику.