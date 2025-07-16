Болельщики «Кристал Пэлас» вышли на протест после исключения клуба из ЛЕ

Болельщики «Кристал Пэлас» собрались возле стадиона «Селхерст Парк», чтобы протестовать против решения УЕФА об исключении клуба из Лиги Европы.
Сообщается, что сотни недовольных фанатов прошли маршем по улицам южного Лондона во вторник, размахивая баннерами, скандируя и используя пиротехнику.
«Орлы» выиграли Кубок Англии в прошлом сезоне и получили право сыграть во втором по уровню еврокубковом турнире, однако в итоге не были допущены до участия, поскольку УЕФА пришёл к выводу, что были нарушены правила, запрещающие выступать в одном соревновании командам с общим владельцем. При этом клуб сможет выступить в Лиге конференций.