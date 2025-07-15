Болельщики «Лацио» провели демонстрацию против президента клуба Лотито

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вчера, 23:51

В Риме болельщики «Лацио» провели акцию протеста против президента футбольного клуба .

В демонстрации приняли участие около восьми тысяч человек. На одном из транспарантов была надпись такого содержания: «Политика привела его сюда, политика должна убрать его».

С представителями фан-движения «Лацио» встретился советник мэрии итальянской столицы по спорту, туризму и проведению публичных мероприятий Алессандро Онорато. Болельщики «орлов» высказали свое недовольство ситуацией со стадионом «Фламино». Арена находится в запущенном состоянии, а проект по ее модернизации и возможному переезду «Лацио» со «Стадио Олимпико» так и не был запущен.

«Лацио» в минувшем сезоне занял в Серии А седьмое место и не попал в еврокубки.