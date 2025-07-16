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Мусаев обратился к болельщикам «Краснодара» перед стартом нового чемпионата

сегодня, 00:58

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев обратился к болельщикам клуба на шоу-презентации, которая была посвящена скорому старту нового чемпионата РПЛ.

Вот, что сказал наставник «зелено-черных»:

Впервые став чемпионами, мы вписали свое имя в историю города и края. На протяжении всего сезона мы чувствовали вашу огромную поддержку. Для нас очень важно, что в прошлом сезоне практически на каждом матче был аншлаг. Причем не только на топовых играх.

Как и год назад, я могу вам пообещать, что мы будем очень много работать, отдавать все свои силы, чтобы каждые выходные вы были счастливы.

В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России, на одно очко опередив «Зенит» по итогам 30 туров. Защиту титула команда Мусаева начнет с выездного матча против «Пари НН». Игра пройдет в Казани в воскресенье, 20 июля.

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Все комментарии
bcs86e53afxq
bcs86e53afxq
сегодня в 07:53
Отстоять чемпионство сложнее
112910415
112910415
сегодня в 07:24
нынче ещё труднее будет !
derrik2000
derrik2000 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 07:23
Как это - "Даже трудно припомнить, кому удавалось"???
А Зенит?))
je3w82v2s2bp
je3w82v2s2bp
сегодня в 05:03
Это Зенит позволил Краснодару стать чемпионом, второй раз этого уже не повторится.
ABir
ABir
сегодня в 02:43
Два раза подряд стать чемпионом, после первого чемпионства - задача очень сложная, практически невыполнимая. Даже трудно припомнить кому удавалось?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:28
Быкам желаю только успехов
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:17
Подтвердить титул будет тяжелее чем завоевать...
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