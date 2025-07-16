Мусаев обратился к болельщикам «Краснодара» перед стартом нового чемпионата

Главный тренер «Краснодара» обратился к болельщикам клуба на шоу-презентации, которая была посвящена скорому старту нового чемпионата РПЛ .

Вот, что сказал наставник «зелено-черных»:

Впервые став чемпионами, мы вписали свое имя в историю города и края. На протяжении всего сезона мы чувствовали вашу огромную поддержку. Для нас очень важно, что в прошлом сезоне практически на каждом матче был аншлаг. Причем не только на топовых играх.

Как и год назад, я могу вам пообещать, что мы будем очень много работать, отдавать все свои силы, чтобы каждые выходные вы были счастливы.