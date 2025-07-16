Мусаев обратился к болельщикам «Краснодара» перед стартом нового чемпионата

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев обратился к болельщикам клуба на шоу-презентации, которая была посвящена скорому старту нового чемпионата РПЛ.
Вот, что сказал наставник «зелено-черных»:
Впервые став чемпионами, мы вписали свое имя в историю города и края. На протяжении всего сезона мы чувствовали вашу огромную поддержку. Для нас очень важно, что в прошлом сезоне практически на каждом матче был аншлаг. Причем не только на топовых играх.
Как и год назад, я могу вам пообещать, что мы будем очень много работать, отдавать все свои силы, чтобы каждые выходные вы были счастливы.
В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России, на одно очко опередив «Зенит» по итогам 30 туров. Защиту титула команда Мусаева начнет с выездного матча против «Пари НН». Игра пройдет в Казани в воскресенье, 20 июля.
А Зенит?))
А Зенит?))