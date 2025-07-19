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«Оренбург» представил форму на сезон 2025/26

вчера, 18:52

«Оренбург» презентовал новую форму на сезон 2025/26.

Вместе с технологичным российским брендом PRIMERA был выпущен комплект, дизайн которого отсылает к 50-летнему юбилею клуба. Пресс-служба южноуральской команды отмечает:

Глубокий синий цвет домашнего комплекта — дань гордому степному небу, под которым клуб прошёл свой путь: от первых матчей на стадионе «Динамо» до полных трибун «Газовика».

Диагональные полосы, стремящиеся вверх, — символ постоянного движения, которое сопровождает «Оренбург» на протяжении всей его истории.

Гостевой комплект — органичный белый. Тонкой нитью отражён 1976 год — ключевой в истории клуба и города.

Лицом презентации стали те, без кого невозможно существование клуба — болельщики.

Газодобытчик, комбайнёр, казак, пуховница — эти и другие профессии объединяет любовь к «Оренбургу».

«Оренбург» представил форму на сезон 2025/26«Оренбург» представил форму на сезон 2025/26«Оренбург» представил форму на сезон 2025/26«Оренбург» представил форму на сезон 2025/26«Оренбург» представил форму на сезон 2025/26«Оренбург» представил форму на сезон 2025/26«Оренбург» представил форму на сезон 2025/26

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