«Оренбург» представил форму на сезон 2025/26

«Оренбург» презентовал новую форму на сезон 2025/26.

Вместе с технологичным российским брендом PRIMERA был выпущен комплект, дизайн которого отсылает к 50-летнему юбилею клуба. Пресс-служба южноуральской команды отмечает:

Глубокий синий цвет домашнего комплекта — дань гордому степному небу, под которым клуб прошёл свой путь: от первых матчей на стадионе «Динамо» до полных трибун «Газовика».

Диагональные полосы, стремящиеся вверх, — символ постоянного движения, которое сопровождает «Оренбург» на протяжении всей его истории.

Гостевой комплект — органичный белый. Тонкой нитью отражён 1976 год — ключевой в истории клуба и города.

Лицом презентации стали те, без кого невозможно существование клуба — болельщики.

Газодобытчик, комбайнёр, казак, пуховница — эти и другие профессии объединяет любовь к «Оренбургу».