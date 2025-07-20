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«Урал» не может вылететь из Ярославля после матча с «Шинником»

сегодня, 00:39
ШинникЛоготип футбольный клуб Шинник (Ярославль)0 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Урал» объявил о том, что команда до сих пор не смогла вылететь из Ярославля после матча 1-го тура Первой лиги с «Шинником» (1:0). В сообщении клубной пресс-службы говорится:

Команда ожидает вылета уже более 4,5 часов. Аэропорт Ярославля закрылся в момент, когда игроки, тренерский штаб и персонал уже находились на борту, а пилоты готовились к полёту. Более часа все сидели в самолёте, а затем вернулись в здание аэропорта.

Точное время вылета не известно. По информации экипажа, ожидание может продлиться ещё до 4 часов.

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