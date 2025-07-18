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Австрийский клуб установил рекорд по количеству рекламы на форме

вчера, 09:53

Австрийский «Хартберг» установил своеобразный рекорд.

На новой форме команды австрийской Бундеслиги нашлось место для рекламы 23 спонсоров. Самый экзотичный из них – так называемый «ускоритель спермы», средство от мужского бесплодия, которое выпускает компания женщины-президента клуба Бриггиты Аннерль.

Австрийский клуб установил рекорд по количеству рекламы на форме

В соцсетях болельщики в шутку написали, что коммерческому отделу «Хартберга» нужно работать лучше, потому что на форме до сих пор есть свободное место, а значит можно было бы найти и дополнительных спонсоров.

В минувшем сезоне «Хартберг» занял восьмое место в чемпионате Австрии.

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Хартберг
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 13:45
у меня был знакомый ( тоже из спорта высших достижений)..предложил быть свидетелем на его бракосочетании..и когда сотрудник отдела записи актов гражданского состояния сказал жениху:"Куда делать запись и ставить печать, у вас же живого места нет в паЧпорте?"..на что "новобрачный" ответил: "да по хрену! Ставьте на обложку!"))))))..Вот я в РЕКЛАМНУЮ историю попал))))
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 11:07
Так вот откуда Лапорта идеи на рекламу берет))
sv_1969
sv_1969 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 11:05
Дык там не только слово а целое матерное предложение никто не увидит))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:30
Девиз "Хартберга" - "Ни сантиметра без рекламы"...)
adekvat
adekvat
вчера в 10:29
Думаю если там втихаря написать слово х.. никто даже не заметит его.
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 10:00
На игроках будут писать дальше))) только на загорелом плохо видно будет, либо белый маркер нужен))
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:57
Да уж.. Живого места нет на форме
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:56
Ускоритель им должен помочь)))
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