Австрийский клуб установил рекорд по количеству рекламы на форме

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вчера, 09:53

Австрийский «Хартберг» установил своеобразный рекорд.

На новой форме команды австрийской Бундеслиги нашлось место для рекламы 23 спонсоров. Самый экзотичный из них – так называемый «ускоритель спермы», средство от мужского бесплодия, которое выпускает компания женщины-президента клуба Бриггиты Аннерль.

В соцсетях болельщики в шутку написали, что коммерческому отделу «Хартберга» нужно работать лучше, потому что на форме до сих пор есть свободное место, а значит можно было бы найти и дополнительных спонсоров.

В минувшем сезоне «Хартберг» занял восьмое место в чемпионате Австрии.