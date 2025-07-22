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Капитан «Балтики» высказался о своём отношении к пиву

вчера, 15:05

Полузащитник калининградской «Балтики» Андрей Мендель рассказал о том, что он думает о пиве.

Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что клуб неразрывно ассоциируется с пивоваренной компанией, игрок ответил:

Никакого негатива или, наоборот, позитива к этому нет. Много раз видел шутки в интернете с такими ассоциациями. Как отношусь к возвращению этого напитка на стадионы? Это не ко мне. Такие вопросы решать не футболистам. Лично я к пиву безразличен.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Балтика» стала чемпионом Первой лиги и вышла в РПЛ.

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 20:45
Наконец-то нормальные интервью в пей-беги лиге.
Futurista
Futurista
вчера в 16:06
Мендель_сон рассказал....
htd22ma25vkc
htd22ma25vkc
вчера в 15:42
Значит не у того спросили,опрос болельщиков вам даст положительный ответ
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:22
Андрей Мендель - " А чё, пиво оно и есть пиво"...)
222qu673tnr8
222qu673tnr8
вчера в 15:11
Большинство людей думает также, запрещать его глупо.
Гость
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