Капитан «Балтики» высказался о своём отношении к пиву

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вчера, 15:05

Полузащитник калининградской «Балтики» рассказал о том, что он думает о пиве.

Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что клуб неразрывно ассоциируется с пивоваренной компанией, игрок ответил:

Никакого негатива или, наоборот, позитива к этому нет. Много раз видел шутки в интернете с такими ассоциациями. Как отношусь к возвращению этого напитка на стадионы? Это не ко мне. Такие вопросы решать не футболистам. Лично я к пиву безразличен.