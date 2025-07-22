Капитан «Балтики» высказался о своём отношении к пиву

Полузащитник калининградской «Балтики» Андрей Мендель рассказал о том, что он думает о пиве.
Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что клуб неразрывно ассоциируется с пивоваренной компанией, игрок ответил:
Никакого негатива или, наоборот, позитива к этому нет. Много раз видел шутки в интернете с такими ассоциациями. Как отношусь к возвращению этого напитка на стадионы? Это не ко мне. Такие вопросы решать не футболистам. Лично я к пиву безразличен.
Напомним, что в прошедшем сезоне «Балтика» стала чемпионом Первой лиги и вышла в РПЛ.